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في ظل كورونا.. عودة تفشي فيروس قديم تهدد أوروبا والعالم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
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عزة عاطف
في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مع بدء الموجة الثانية في معظم الدول، ظهرت مخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور في أوروبا.

أفادت أنباء ببدء التحقيقات في سلسلة من نفوق البجع في أنحاء بريطانيا وسط مخاوف من إمكانية ربطها بموجة من إنفلونزا الطيور في أوروبا. 

طلبت وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية من الناس الإبلاغ عن مشاهدة طيور البجع النافقة بعد التأكد من عدد حالات الإصابة بفيروس H5N8 في الطيور البرية، وفقًا لصحيفة ديلي تلجراف. 

تم تأكيد حدوث فاشيات صغيرة لفيروس H5N8، الذي ظهر بين مجموعات الطيور البرية في أوروبا، بعد ظهوره بين الإوز والبجع في جلوسيسترشاير وديفون ودورست. 

ذكرت صحيفة الجارديان أيضًا أنه تم العثور على أعداد من البجع المحتضر وهو يدور في دوائر وينزف من الخياشيم في كمبريا.

وقالت رئيسة الأطباء البيطريين في بريطانيا «كريستين ميدلميس» لصحيفة التلجراف: "بعد ظهور عدد من الحالات المؤكدة من أنفلونزا الطيور في إنجلترا، اتخذنا إجراءات سريعة للحد من انتشار المرض". 

تم وضع بعض مربي الطيور في جميع أنحاء إنجلترا وويلز واسكتلندا تحت إجراءات صارمة للأمن البيولوجي بعد اكتشاف حالات H5N8 في مزرعتين للدواجن في هيريفوردشاير وتشيشير. 

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن المخاطر على الصحة العامة وسلامة الغذاء من الفيروس منخفضة، حيث لا تشكل منتجات الدواجن والدواجن المطبوخة بشكل صحيح بما في ذلك البيض أي خطر. 

ووفقًا للهيئة الوطنية البريطانية NHS فقد تم رفع مستوى خطر توغل إنفلونزا الطيور في الطيور البرية في بريطانيا العظمى من "متوسط" إلى "مرتفع"، خلال وقت سابق من هذا الشهر.

قالت وكالة معايير الغذاء إن إنفلونزا الطيور تشكل خطرًا منخفضًا للغاية على سلامة الأغذية بالنسبة للمستهلكين في المملكة المتحدة، وأضاف ديفرا أن الدواجن ومنتجاتها المطبوخة بشكل صحيح، بما في ذلك البيض، آمنة للأكل.

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