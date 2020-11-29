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فن

قولني كلام لـ تامر حسني تحقق 12 مليون مشاهدة "فيديو"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:54 م
تامر حسني
تامر حسني
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شروق ابراهيم
حققت أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني 12 مليون مشاهدة بعد مرور 3 أسابيع على طرحها بقناة شركة روتانا الرسمية بموقع "يوتيوب". 

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي وتوزيع على فتح الله. 

كان الفنان تامر حسني، أحيا حفلا غنائيا ضخما في "Zed park" بمنطقة الشيخ زايد، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا جدًا من جميع الأعمار.

وحرصت زوجته الفنانة بسمة بوسيل، على التواجد وحضور الحفل الذي يعد الأول بعد عودتهما لبعضهما البعض بعد إعلان الانفصال خلال الأيام القليلة الماضية.

وقدم تامر حسني، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به على مدار الحفل، كان من بينها أغنية "مبطلناش إحساس"، و"كرهتيني في الحب"، ونفس النهاية"، وغيرها.

وحققت أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث كسرت حاجز المليوني مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها. 

وتقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسة نفس النهاية للقلوب المخلصة العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني إلي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه.. دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس.. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني اللي عايزه وساب وجع فيا وأي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".

أغنية "نفس النهاية" كلمات: أحمد المالكي، وألحان: مدين، وتوزيع وميكس: أحمد عبد السلام، وماستر: أمير محروس، Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو م/ جلال فهمي.

كان الفنان تامر حسني طرح أغنية "في جمال كده" عبر قناته على يوتيوب، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي".
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