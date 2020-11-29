زاهي حواس : ميدان التحرير في ثوبه الجديد أصبح رمزا لعظمة مصر الفرعونية والحديثة .. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ، إن ميدان التحرير أصبح له خصوصية، مؤكدا ان وجود المسلة في ميدان التحرير هو رمز من الرموز المصرية وهي التي تبين تاريخ مصر لأكثر من 5000 عام وبالتالي فميدان التحرير اصبح رمزا لعظمة مصر الفرعونية وعظمة العصر الحديث .









وأضاف حواس خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دى ام سى ، أن تنظيم ميدان التحرير تم عمله علي مستوي عال جدا وتم نقل 4 كباش الي ميدان التحرير لتكون رمزا آخر من رموز مصر الفرعونية. لافتا الى ان ميدان التحرير يحكي تاريخ مصر كله.









حواس ، أنه خلال الفترة القادمة سنشاهد موكبا كبيرا لملوك مصر سيخرجون من ميدان التحرير الساعة السادسة مساء و سيمرون بشوارع القاهرة حتي يصلوا الي متحف الحضارة وسيكون الرئيس السيسي في استقبال المومياوات الملكية . وأوضحو سيمرون









وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فى حفل تكريم جامعة تشارلز التشيكية للدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، والذي أقيم فى المتحف المصري بالتحرير.









وحضر الحفل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والكتاب، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.









ومن جانبه، استهل الدكتور خالد العناني كلمته بتقديم الشكر للدكتور زاهي حواس على ما قدمه خلال مسيرته المهنية فى الآثار وللآثار، حيث استطاع أن يطوف بالآثار المصرية فى جميع دول العالم لتكون خير سفير لمصر وللسياحة والآثار المصرية.









وأشار الوزير إلى أنه شرف بكتابة أول صفحتين في الثلاثة كتب التى قدمتها جامعة تشارلز عن الدكتور زاهى حواس، مشيرا إلى أن الدكتور زاهي حواس قد أثر في كافة الأثريين الذين يعتبرونه الأب الروحي لهم.









ومن جانبه، قدم سفير جمهورية التشيك فى القاهرة، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مجاهد نائب مدير البعثة التشيكية بأبو صير، اعتذاره عن عدم حضوره اليوم هذا الحفل المقام علي شرف الدكتور زاهي حواس لتواجده في مهمة عمل بالتشيك.









وأشار السفير خلال كلمته الي ارتباط حياة الدكتور زاهي حواس بالآثار المصرية القديمة حيث إنه أصبح بعد عقود من جهوده المهنية والترويجية جزءا من هذا التاريخ القديم الذي يمتد لآلاف السنين، كما أصبح أحد أشهر الوجوه في مصر والعالم أجمع.