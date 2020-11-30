«هواوي» تستعرض التجارب المتميزة للتغلب على تحديات «جائحة كورونا».. تفاصيل

قامت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدعوة مجلس إدارة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مصر "IEEE" ، أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا لصالح البشرية، للقيام بجولة افتراضية في معرض هواوي E-square لتبادل الخبرات ونقل المعرفة عن انجح التجارب العالمية للتغلب على التحديات التي واجهت مزودي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الجائحة العالمية .

تضمنت الجولة الافتراضية استعراض ومناقشة التغييرات التي أحدثها جائحة كوفيد-19 لمزودي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، والتعرف على أفضل الممارسات والحلول الرقمية للتعامل مع تحديات الشبكات والحكومات والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية وذلك فيما يتعلق بأربع محاور مختلفة تخص "نمط الحياة" و"أسلوب العمل" و"التعلم"، و"الخدمات العامة".

وخلال الجولة بمعرض E-Square، ركزت هواوي على الحلول الخاصة بشبكات الاتصالات خلال الفترة الماضية في دولة الصين حيث اثبتت الدراسات أن الاعتماد على التواصل عن ُبعد زاد بنسبة 30% خلال شهر فبراير 2020 مما يوضح أهمية تحديث الحلول المقدمة وتوفير الصيانة في ظل التحديات التي تعوق التواصل البشرى المباشر. كما تطرقت الجولة إلى تغير نمط الاعمال في الشركات والمؤسسات إلى اعتماد سياسة "العمل من المنزل" الذين زادوا عددهم من 300 ألف إلى ما يقرب من 4 مليون، واعتماد ما يقرب من 5 مليون طالب على التعليم عن ُبعد، فضلًا عن التحول إلى خدمات الحكومة الرقمية لممارسة الخدمات اليومية العامة.

وجه الدكتور أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات الشكر الى شركة هواوي لحرصهم على عرض أحدث الحلول التكنولوجية العالمية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والتي من المتوقع ان تساهم في تفعيل التوجه الى التحول الرقمي محليا في العديد من القطاعات خاصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأضاف انهم يتوقعون المزيد من التعاون في المستقبل القريب مع شركة هواوي.

كما أشاد دكتور عمر ممدوح، دكتور علوم الحاسب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب جامعة النيل ومن كبار أعضاء معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالجولة الافتراضية التي نظمتها شركة هواوي في معرض E-square من حيث المعلومات التي تمت مشاركتها عن أحدث التكنولوجيات الحديثة، وقال "ان التوجهات المتطورة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستفيد التحول الرقمي للمجتمعات في العديد من القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والامن."

الجدير بالذكر أن شركة هواوي تكنولوجيز قامت خلال الجولة باستعراض الجهود التي تقوم بها لتدريب وتأهيل وتنمية القدرات الشابة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وقيادة المجتمع نحو مستقبل متطور من خلال العديد من المبادرات والتي يأتي على رأسها "اكاديمية هواوى" وهي شراكة بين شركة هواوي والأكاديميات المختلفة حول العالم، حيث تقدم الأكاديمية تدريبًا على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال المحتوى الأكاديمي لهواوي، وتشجع الطلاب على الحصول على شهادات هواوي المعتمدة، وتطور

المواهب ذات المهارات العملية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجتمع، كما تتخصص الشهادات في مجالات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وتمثل المحور الثاني في "مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات" وتقام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030 وسد الفجوة سوق العمل. واخيرًا وليس اخرًا برنامج ICT Talent Bank/iTB، حيث يهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعظيم الأرباح الرقمية من خلال الاستثمار في شباب الأمة، ويتضمن ثلاث مراحل رئيسية: "الوصول"، و"تدريب" و"توظيف" المواهب الشابة.