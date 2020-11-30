مليون إصابة في أقل من 48 ساعة.. كورونا حول العالم يتجاوز 62.7 مليون حالة

كشفت أحدث البيانات التي قامت بجمعها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 62.7 مليون حالة، حتى صباح اليوم الاثنين، حيث سجلت ارتفاعا بنحو مليون إصابة في أقل من 48 ساعة.





وأظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات وصل إلى 62 مليونا و730 ألف حالة، كما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 40.1 مليون.





بينما تخطى عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" المليون و459 ألفًا.





وتقوم العديد من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





وأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في عموم بلدان القارة السمراء تجاوزت 2.150 مليون حالة.



وقد حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أمس، الأحد، من "طفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا بالبلاد، مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.





وشدد على ضرورة استعداد الأمريكيين لهذه "الطفرة" قائلا: "من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب الأمور المتعلقة بالسفر".





وفي سياق آخر، قالت مديرة مركز "فيكتور" العلمي الروسي رينات ماكسيوتوف، إن السنة المقبلة 2021 قد تشهد نهاية وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن ذلك لا يمثل نهاية الفيروس.





وأضافت مديرة مركز "فيكتور"، الذي أنتج اللقاح (إبيفاك كورونا) وهو الثاني من نوعه بروسيا،ـ "أن عدد الإصابات بالفيروس يزداد كل يوم، وسينتهي الوباء بمجرد أن يكون هناك "مناعة للقطيع".



