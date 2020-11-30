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محافظات

لمواجهة الطوارئ.. دعم الوادي الجديد بـ 3 مخابز متنقلة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:42 م
المهندس صلاح السيد
المهندس صلاح السيد
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن دعم المحافظة بـ 3 مخابز متنقلة لمواجهة الطوارئ والطقس السيئ خاصة في حالة تعرض المحافظة لأي أمطار غزيرة أو سيول.

قال صلاح السيد، إنه جرى توزيع هذه المخابز المتنقلة على 3 مراكز إدارية بالمحافظة هي الفرافرة وباريس والخارجة، وهي مناطق أكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة والسيول، وذلك بدعم مشترك بين المحافظة ووزارتي الإنتاج الحربي والتموين.

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أضاف صلاح، أن الهدف من هذه المخابز هو توفير الخبز للمواطنين في المناطق الأكثر عرضه لسقوط أمطار غزيرة، ويتوقف بها عمل المخابز، كما أن طاقة مخبز الطوارئ الإنتاجية تصل إلى 2000 رغيف / ساعة.

من جانبه أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن التحاق 41 طالبًا بقسم الطاقة الشمسية بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية العسكرية.

قال حسن ، إن الدراسة تسير بشكل جيد بالقسم وذلك بعد افتتاحه لأول مرة هذا العام الدراسي بعد صدور قرار وزاري بفتح هذا التخصص الفني بما يخدم التنمية على أرض المحافظة ويؤهل الخريجين لسوق العمل في ظل الاتجاه الحديث نحو تعميم مصدر الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادي.

وأضاف أنه جرى تجهيز القسم للعمل وإنشاء معمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل.

أشار جمال، إلى هدف إنشاء القسم مساعدة الطالب وتدريبه على ما جرى دراسته في المناهج لتأهيله نحو احتياجات سوق العمل الحر.

في سياق متصل، قال وكيل تعليم الوادي الجديد، إنه جرى دعم مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بـ 2 مليون جنيه من أحد المستثمرين لإضافة 4 تخصصات دراسية زراعية جديدة بالمدرسة، ودعم المزرعة بها.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت الشهر الماضي، عن صدور قراري وزاري بفتح تخصص الطاقة الشمسية بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية الصناعية.
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