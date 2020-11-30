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وزير الدفاع يشهد بحثا لهيئة عمليات القوات المسلحة خاصا بدور مصر في دول حوض النيل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:48 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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محمد إبراهيم
شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان "الإستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصرى مع دول حوض النيل فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"؛ وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الإستراتيجيين.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة.

وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الإستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الإستراتيجى مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث.

وأكد وزير الدفاع على أهمية الفكر المتجدد وإتباع الأسلوب العلمى فى التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات ، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته في دعم الجهود لصياغة إستراتيجية تحقق مصلحة الوطن.

حضر مناقشة البحث عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

وزير الدفاع يشهد بحثا لهيئة عمليات القوات المسلحة خاصا بدور مصر في دول حوض النيل
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