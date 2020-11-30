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اليابان تكشف عن روبوت عملاق لتنشيط السياحة فى زمن كورونا .. فيديو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:24 م
روبوت اليابان لتنشيط
روبوت اليابان لتنشيط السياحة
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها كشف اليابان عن روبوت عملاق يمكنه السير وتحريك ذراعيه، وسط آمال في أن يساعد على تنشيط قطاع السياحة المتضرر من وباء كورونا.

وصمم الروبوت (جاندام)، الذي يبلغ طوله 18 مترا، ليحاكي شخصية في مسلسل الرسوم المتحركة الياباني (البدلة المتنقلة جاندام).

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت عن تسجيل 2530 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية في الإصابات الجديدة منذ بدء الوباء، وفق ما ذكرت سي إن إن.

وأضافت الوزارة أن عدد القتلى ارتفع أيضا بنسبة 23 شخصا  وترفع الأرقام الجديدة العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 142.780 حالة، بما في ذلك 2087 حالة وفاة.

وغادر المستشفى 116778 مريضا ، في حين أن 435 مريضا في حالة حرجة ويتلقون العلاج.

وتعرضت العاصمة طوكيو لضربة شديدة بشكل خاص حيث تم رصد انتشار وبائي فيها، وسجلت المدينة 570 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة ، مسجلة أعلى إجمالي يومي لها حتى الآن ، وفقا لوزارة الصحة.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو الآن 39649 حالة ، مع 488 حالة وفاة.

من جانبها،  وصلت  أمريكا  الـ13088821 مليون حالة Covid-19 ، بما في ذلك 264858 ألف حالة وفاة ، منذ ظهور الوباء حتى الآن ، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وخلال الساعات الماضية، تم تسجيل حصيلة جديدة تجاوزت رقم المائتي ألف وسجلت جهود الفحص  205557 آلاف حالة جديدة و 1404 حالة وفاة جديدة.

وتشمل مجاميع الفحص، حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الداخل. 

وتحتل أمريكا الصدارة العالمية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ويأتي بعدها الهند والبرازيل وروسيا وكان مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، قد توقع عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مسؤول الصحة العالمية إن هذه اللقاحات، بالإضافة الى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.

وسارعت العديد من الدول لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد ترامب أن العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونون أول المستفيدين من اللقاح، بينما يتوقع أن تشمل الفئة التالية العاملين في المجالات الأساسية والوظائف التي لا يمكن إنجازها من المنزل.

ووسط هذا التفاؤل تشتد المنافسة بين منتجي اللقاحات فقد أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع الهند يهدف إلى إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا.
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