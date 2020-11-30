«أهلاوي أهلاوي بطل أفريقيا الشناوي».. استقبال حافل لحارس الأهلي مع منى الشاذلي

استقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفاوة كبيرة، وذلك بعد حصد النادي الأهلي لقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.





وردد جمهور منى الشاذلي، هتافات " أهلاوي أهلاوي بطل أفريقيا الشناوي.. شنو شنو".

ومن جانبها، قالت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "جماهير الأهلي حققت ما كانت تصبو إليه، وهو لقب أفريقيا، والعملاق والأخطبوط استلم كأس أفريقيا بيده، والناس تهتف للفريق".





وأضافت منى الشاذلي "محمد الشناوي نموذج للاعب يتمتع بأخلاق ومهنية، ونتمنى لاعبين كثر أن يكونوا مثل محمد الشناوي".





يذكر أن النادي الأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادى الزمالك بعد الفوز في المباراة التي جمعتهما بهدفين لهدف.





وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة التي تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏





وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد توصت إلي إتفاق ودي لفسخ التعاقد وديًا مع صالح جمعة وبات غير مرتبطًا بأي نادي.





وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسئولي الأهلي تم التوصل الي حل لفسخ التعاقد وديًا وبدون أي مقابل.





وأستقرت لجنة التخطيط بالأهلي علي الاستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه، وناقشت اللجنة في اجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لاتحاد الكرة اليوم لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.





كما وافقت اللجنة علي رحيل بادجي للاحتراف الخارجي، بجانب قيد كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة زعيم الثغر علي حسب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس لكشف موقفهم من فيروس كورونا .





وشملت القائمة، كلا من "محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي وقيد مصطفي شوبير تحت السن ومعهم محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي واكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشه وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن".





وتم رفع اسم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبراير المقبل.