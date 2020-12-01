استجابة لـ صدي البلد.. حملة مكبرة لتطهير مصرف هلا وإنارة طرق بشنبارة.. صور

في استجابة سريعة لما نشره موقع صدى البلد، شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المهندسة أمل كامل، رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع قسمي الإشغالات والإنارة برئاسة صبري عنان، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة، وعبد الصادق النفراوي، رئيس قسم الإنارة بالوحدة، حملة مكبرة لتطهير مصرف هلا من القمامة والمخلفات بالتنسيق مع إدارة ري الدقهلية.

وأكدت أمل كامل، رئيس الوحدة المحلية بشنبارة، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتكليفات المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بضرورة تلقي شكاوى المواطنين وحلها فورا، فقد تم الإشراف على أعمال تطهير مصرف هلا المار بعدد من قرى الوحدة المحلية والتأكد من رفع مخلفات ناتج التطهير حفاظا على المظهر الجمالي وصحة المواطنين.





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وأضافت رئيسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة أنه تمت زراعة عدد من أعمدة الإنارة للربط بين قريتي "شنبارة وأبونجاح"، وجار استكمال الأسلاك وإضاءة الطريق بناءً على طلب أهالي القريتين، وذلك بالتنسيق مع قسم الإنارة بالوحدة.

كان أهالي قرى الوحدة المحلية بقرية شنبارة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق وتحديدا أهالي قرى شنبارة الميمونة وأبونجاح والميمونة وحوض الطرفة، تقدموا باستغاثة عبر موقع "صدى البلد" وناشدوا فيها وزير الموارد المائية والري ووزير التنمية المحلية ومحافظة الشرقية بسرعة التدخل وإنقاذهم من القنبلة الموقوتة، على حد وصفهم.









وأكد الأهالي في استغاثتهم أنهم يعانون من انتشار القمامة والحيوانات النافقة والقوارض والفئران والباعوض، بالإضافة إلى انتشار وانبعاث الروائح الكريهة من مصرف هلا، والذي يمر أمام العديد من قرى محافظة القليوبية والدقهلية ويصب في بحر صفط المار بقرى الوحدة المحلية ويحمل كميات كبيرة من القمامة مما يهدد حياة أبنائهم.

وقالوا إنهم يطالبون المسئولين في الدولة بسرعة التدخل وتوفير أعمال التطهير بصفة دورية، بالإضافة إلى محاولة توفير اعتمادات مالية لتغطية المصرف أو إجراء أعمال التدبيش والتوسيع لاستيعاب كميات القمامة والتي تحملها المياه، خاصة لمرور المصرف على عدد كبير من القرى.

وأضاف الأهالي أنهم تقدموا بالعديد من الاستغاثات والشكاوى عبر العديد من الصحف والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة ولكن دون جدوى، وكل ما يتم أنه يتم إحضار الحفارات المسئولة عن أعمال التطهير ويتم إزالة الحشائش ورفع القمامة ولكن يعود الوضع إلى أسوأ من سابقه لذا لابد من توفير أعمال التطهير والتسليك بصورة دورية.

وأوضح أهالي قرى الوحدة المحلية بقرية شنبارة، أنه عند الاستغاثة بمحافظ الشرقية ومسئولي الوحدة المحلية بالقرية يكون الرد أنه ستتم مخاطبة المسئولين في مديرية ري القليوبية، خاصة لكون المصرف يتبع إدارة الري بالدقهلية ومتداخل مع مصرف بحر صفط بمحافظة الشرقية لذا تكون أعمال التطهير من قبل الإدارة المسئولة ولذا يكون هناك فترة زمنية لرفع المخلفات.

واختتم الأهالي استغاثتهم مناشدين وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية سرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطهير المصرف بصفة دورية، بالإضافة إلى وضع حلول فورية لتلك المشكلة والتي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال.