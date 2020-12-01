إيران ونواياها الخبيثة محور حديث بومبيو ونظيره البحريني

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، على تعاون الولايات المتحدة مع البحرين؛ وجاء ذلك خلال كلمته، في مؤتمر صحفي في إطار الحوار الاستراتيجي مع نظيره البحريني، عبداللطيف الزياني.





وأشار بومبيو إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران حرمتها من تمويل الجماعات الإرهابية.





وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: " عندما نتحدث عن التصدي لأعمال الحرس الثوري الإيراني فإن إسرائيل جزء أساسي من المهمة وليست عدوا"





ومن جانبه، قال وزير خارجية البحرين إن الشراكة مع الولايات المتحدة كانت حجر الأساس لأمن الخليج.





وأضاف الزياني، في كلمته مع نظيره الأمريكي، أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ستساعد في إعادة رسم الشرق الأوسط، معربا عن أمله في إرساء السلام وتحقيق المزيد من الازدهار لدول المنطقة.





وشدد وزير خارجية البحرين على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية، معتبرا أن طهران تشكل تحديا أمنيا لدول المنطقة بأسرها.



