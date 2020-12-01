أوفة يتعافى من إصابة الخلفية ويشارك في مران سيراميكا كليوباترا

تعافى أحمد أمين أوفة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، من إصابته التي تعرض لها في الفترة الماضية، والتي كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية، تسببت في ابتعاده عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.





وشارك أوفة بشكل طبيعي في مران اليوم، حيث خضع الفترة الماضية لبرنامج علاجي وبدني وضعه الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق، ونفذه اللاعب تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل.





ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا فترة إعداد قوية، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، والتي يبدأها الفريق بمواجهة الإنتاج الحربي على ملعب السلام.





عقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.





المدير الفني شرح للاعبين خلال المحاضرة، بعض الجمل التي يرغب في تطبيقها، والتي سيتدرب عليها اللاعبون خلال المران، حيث استمرت المحاضرة 10 دقائق، استمع خلالها اللاعبون لشرح المدير الفني.



