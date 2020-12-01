ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوفة يتعافى من إصابة الخلفية ويشارك في مران سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
تعافى أحمد أمين أوفة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، من إصابته التي تعرض لها في الفترة الماضية، والتي كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية، تسببت في ابتعاده عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

وشارك أوفة بشكل طبيعي في مران اليوم، حيث خضع الفترة الماضية لبرنامج علاجي وبدني وضعه الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق، ونفذه اللاعب تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل.

ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا فترة إعداد قوية، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، والتي يبدأها الفريق بمواجهة الإنتاج الحربي على ملعب السلام.

عقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

المدير الفني شرح للاعبين خلال المحاضرة، بعض الجمل التي يرغب في تطبيقها، والتي سيتدرب عليها اللاعبون خلال المران، حيث استمرت المحاضرة 10 دقائق، استمع خلالها اللاعبون لشرح المدير الفني.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي، على ملعب السلام، في أولى مباريات الفريق لمسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. سيراميكا كليوباترا يبدأ ودياته بمواجهة بورتو في الدفاع الجوي

48 ساعة راحة للاعبي سيراميكا كليوباترا من التدريبات..وتأجيل معسكر الفريق بالإسكندرية

سيراميكا كليوباترا يخوض 3 وديات جديدة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يستكمل معسكره المغلق في القاهرة

بالمستندات| المقاصة يواجه شبح العقوبات بعد إصدار استغناء لبيع لاعب لفريقين في وقت واحد

ميدو جابر وفونسينيو يخوضان تدريبات تأهيلية في مران سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

أسباب سرطان القولون وأهم أعراضه

قرار عاجل بشأن المتهمين فى واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا

رد الإفتاء على شخص يريد كتابة أملاكه لبناته لحرمان أشقائه

في عيد ميلادها الـ 47.. شاهد.. رانيا يوسف قبل وبعد عمليات التجميل

صن داونز يصدم جماهير القلعة الحمراء: الأهلي قدم عرضا هزيلا لضم سيرينو

تأجيل أول مباراة بالدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التمرين.. نصائح لبشرة مثالية خالية من حبوب الشباب

علاج ألم الرقبة بدون طبيب.. وكيف تحمي نفسك منها

تحميك من الدوخة والتعب.. 3 عناصر يجب تضمينها في وجباتك