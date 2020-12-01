قصف واعتقال وتنقيب عن آثار.. تركيا تواصل انتهاكاتها في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية والفصائل الموالية جددت قصفها لعدة قرى شمالي الرقة.





ووفقًا للمرصد السوري، جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها البري على قرية صيدا وأطراف ناحية عين عيسى، واستهدفت بقذائف الهاون قرية معلق ومخيم عين عيسى بالقرب من طريق “m4” شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية صيدا، بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي للرقة.





كما أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، نفذت عمليات دهم على عدة مراحل خلال الأيام السابقة في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين شمالي غربي حلب.





وحسب المصادر، اعتقلت الشرطة الموالية لتركيا، 3 مواطنات من عائلة واحدة من قرية أنقلة التابعة لناحية الشيخ حديد في ريف عفرين، دون توضيح أسباب الاعتقال.





كما رصد المرصد السوري، أمس، مواصلة تخريب وتدمير أكثر من 25 موقعًا أثريًا بشكل كامل في عفرين، أثناء مواصلة الفصائل الموالية لتركيا أعمال التنقيب عن الآثار، فضلا عن سرقة لوحة فسيفسائية.



