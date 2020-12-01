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جيهان العسال: الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تزايد داخل مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:17 م
جيهان العسال
جيهان العسال
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عادل نصار
قالت الدكتور جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللقاحات ضد فيروس كورونا لابد أن تحصل على موافقة جهات دولية محايدة.

وأضافت العسال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل مصل له تكنولوجي معينة وله مميزات وعيوب، مستدركة أنه اللقاح الذي سيعتمد دوليا ستعمل الدولة المصرية على شرائها فورا. 

وأكدت  نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه توجد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، مضيفة أن زيادة انتشار كورونا بسبب التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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