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تعليم

جامعة عين شمس تستقبل وفد الأعلى للجامعات لتحويل معهد الدراسات والبحوث البيئية لـ كلية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:33 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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حسام الفقي
استقبل اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس والدكتور  محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  اعضاء لجنه قطاع العلوم الاساسية بالمجلس الاعلى للجامعات وذلك لتفقد معهد الدراسات والبحوث البيئية لتحويله إلي "كلية".

ضمت  اللجنة الدكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنوفية السابق ورئيس جامعه المنصورة الجديدة الدكتور مجدي خاطر عميد  كليه الدراسات الإحصائية بجامعه القاهرة الدكتور مجدي إبراهيم البنا عميد كليه العلوم بجامعه قناه السويس الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعه الإسكندرية للدراسات العليا السابق والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعه الازهر للدراسات العليا. 

وعقب اللقاء قام أعضاء اللجنة بزيارة للمعهد حيث كان فى استقبالهم الدكتورة  نهى سمير دنيا عميد المعهد وكل من الدكتورة هالة عوض وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ريهام رفعت وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث والدكتورة  هدى هلال منسق الزيارة والسادة رؤساء الأقسام ولفيف من الأساتذة وقيادات المعهد السابقة.

 شملت الزيارة تفقد قاعات التدريس و مركز الاستشارات والبحوث البيئية والوحدات ( وحده الجوده وواحده  i hub ووحده القياس والتقويم و وحدهit والمنصة والحاسب الالي والمعامل والخريجين) كما تم تفقد الجهاز الإداري بالمعهد والكنترول

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة نهى نبذة عن المعهد وتحويله 
الى معهد اخضر ومستدام وصديق للبيئة وتزويده بمصادر طاقة متجددة وتحويل المعهد الى كلية الدراسات والبحوث البيئية واستحداث برامج  للديبلومات  والماجستير المهنية لتلبية احتياجات المجتمع وعقد توأمة مع الجامعات الأجنبية فى البرامج الاكاديمية العلمية المتطورة  ودراسة معايير الاستدامة للجامعات وتطبيقها وأكدت إن المعهد يعد بيت خبرة به كوادر متميزة للاعتماد المؤسسي 

كما تم  اجراء لقاء مع مجموعة متميزة من الخريجين الذين أجمعوا على ضرورة تحويل المعهد إلى كليه ليواكب التطوير الذى يصبو إليه المعهد الفترة القادمة.
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