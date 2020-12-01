صاروخ أفشة يدرك التعادل للأهلي أمام الاتحاد السكندري

فى المباراة التى تقام بينهما على استاد السويس فى إطار نصف نهائي كأس مصر.





سجل الهدف محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 73 من زمن المباراة عقب تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء :





وبدأ اللقاء بانحصار اللعب بين لاعبي الفيرقين فى وسط الملعب إلى ان جاءات الدقيقة 14 من زمن المباراة فى هجمة للأهلي تنتهي بتمريرة من أفشة الى السولية أمام حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية بيسراه تصطدم بمروان محسن ثم يشتتها دفاع الاتحاد .





وفى الدقيقة 22 ، هجمة سريعة للأهلي وبينية من حسين الشحات لمروان محسن لكنه يهدرها بعد أن سددها أقوى من اللازم أعلى القائم لتخرج أعلى مرمى عماد السيد خارج الملعب.





وسجل الهدف رازاق سيسيه فى الدقيقة 35 من زمن المباراة من هجمة من لمسة ولعبة تصل عند رزاق سيسيه يسدده بيمينه على يسار محمد الشناوي الى داخل الشباك









وينتظر فريق طلائع الجيش الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل ، عقب الفوز على الزمالك اليوم بنتيجة 3-1 وتحقيق مفاجأة كبيرة خلال الموسم الحالي.





وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري لخوض المواجهة التي ستقام اليوم ضمن منافسات كأس مصر.





وقرر موسيماني الاعتماد في تشكيل الأهلي على نفس اللاعبين الذين دفع بهم أمام الزمالك في المباراة السابقة.





تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري





حارس المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني





خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - جيرالدو - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات





خط الهجوم: مروان محسن ‎





يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من رامي ربيعة - علي لطفي - محمود وحيد - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - بدر بانون - صلاح محسن - محمود كهربا.





يذكر أن الأهلي تٌوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على الزمالك ونجح في حصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

أدرك الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي هدف التعادل أمام منافسه الاتحاد السكندري ،