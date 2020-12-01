رسالة من سفير بيلا روسيا للسائحين: شرم الشيخ خالية من كورونا

بعث سيرجى تيرتنتييف سفير بيلا روسيا بالقاهرة برسالة لسائحي بلاده لزيارة شرم الشيخ، مشيرا إلي أن شرم الشيخ مدينة خالية من فيروس كورونا ، حيث إن السلطات المصرية وجميع الجهات تنفذ الإجراءات الاحترازية بدقة .









جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع سفير بيلاروسيا بمكتبه بالقاهرة.









وأعرب سفير بيلاروسيا، عن اهتمامه بالعمل على زيادة الحركة السياحية القادمة من بيلا روسيا إلى مدينة شرم الشيخ .









وأشار الى أهمية المنتجعات المصرية خاصة شرم الشيخ لدى سائح بيلاروسيا .









واقترح سفير بيلا روسيا تنظيم احتفالية بيلاروسيا بالتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظة لتنشيط الحركة السياحية البيلاروسية لشرم الشيخ ولإعطاء رسالة لشعب بيلاروسيا أن شرم الشيخ خالية من فيروس كورونا .









كما أشار للجهود التى تبذلها مصر للسيطرة على الفيروس. كما أشار إلى أنه جار التنسيق مع وزارة السياحة المصرية بشأن فعاليات التعاون لتنظيم المهرجان الترويجى بالقاهرة .









وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر للسفير لجهوده الكبيرة لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين.









وأشاد بالعلاقات المميزة بين مصر وبيلاروسيا، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذه الأفكار مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة

وتعتبر دولة بيلاروسيا من أولى الدول التي فتحت الطيران مع شرم الشيخ بعد الاطمئنان علي تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل منتجعات شرم الشيخ .









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