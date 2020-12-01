حكومة إسرائيل تنهار.. هل يقترب نتنياهو من السجن أم تنقذه صفقة جديدة؟

أعلن وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بني جانتس، اليوم الثلاثاء، أن كتلته ستصوت لحل الكنيست غدًا، الأربعاء.





وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، من المتوقع أن يقدم حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني جانتس دعمًا مبدئيًا لمشروع قانون حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة عند طرحه للتصويت الأربعاء، بحسب تقارير تلفزيونية مساء الإثنين، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن الإسرائيليين سيجدون أنفسهم قريبًا. صندوق الاقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامين.





الحكومة تنهار.. ماذا حدث وماذا سيحدث؟





في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية، قال الكاتب إنه: بحلول ليلة الأربعاء، قد تنتهي سبعة أشهر من حكومة نتنياهو - جانتس (حكومة الزومبي) وستكون إسرائيل في طريقها لإجراء انتخابات في مارس 2021، وهي الرابعة في البلاد خلال عامين. لا يعني ذلك أن تغييرا كبيرا. وسيظل الوزراء أنفسهم في مناصبهم، ولن تكون الحكومة المؤقتة التي ستستمر في مناصبها حتى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات أكثر خللًا مما كانت عليه منذ أن أدت الحكومة اليمين في مايو. أو قد يتم التوصل إلى حل وسط بشأن توقيت إقرار ميزانية الدولة لعام 2021 وسيظل تحالف الملعونين هذا في رحلته إلى اللامكان.





حاول أحد أعضاء الكنيست من حزب أزرق أبيص (كاجول لافان) أن يوضح أن بيني جانتس يعني هذه المرة العمل من خلال وصف القرار الذي يجب اتخاذه بأنه "قرار ثنائي. إما صفر أو واحد. إما أن يوافق نتنياهو على تمرير الميزانية أو نصوت على حل الكنيست. لم يتبق طريق ثالث ". ولكن عند الضغط على حسم جانتس وحقيقة أنه من الواضح أنه لا يريد العودة قريبًا مرة أخرى في مسار الحملة الانتخابية، بعد كابوس الثلاثة السابقة، وهذه المرة مع نضال حزبه في استطلاعات الرأي حتى للوصول إلى عدد المقاعد المكون من رقمين، اعترف عضو الكنيست بأنه قد يتم التوصل إلى حل وسط بالتصويت على حل الكنيست يوم الأربعاء.





المعيار منخفض للغاية ولكن لا يزال من الصعب تذكر ائتلاف إسرائيلي كان أعضاؤه يكرهون بعضهم البعض إلى الحد الذي يفعله أعضاء الليكود وكاحول لافان الآن. ليس فقط أنهم ليس لديهم أي مصلحة على الإطلاق في اتباع أي سياسة تربطهما معًا، ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم لإحباط أكثر القرارات الدنيوية لوزراء أي من الجانبين. ومع ذلك، لا يرغب كلا من قادة الحزبين في إجراء انتخابات حتى الآن. ولهذا السبب لا أحد في أي من الحزبين يستبعد صفقة من شأنها إطالة الموت الحي للائتلاف.





إذن ما النتائج المحتملة؟





في الوقت الحالي، يبدو أن الحكومة ستسقط يوم الأربعاء.





يستطيع بنيامين نتنياهو إنهاء الأزمة وإفشال اقتراح حل حزب "يش عتيد" بسهولة. كل ما يتطلبه الأمر هو مكالمة هاتفية مع وزير المالية يسرائيل كاتس ورئيس اللجنة المالية في الكنيست موشيه جافني، يطلب منهما التعجيل بميزانية 2021 والتأكد من تمريرها للأصوات الثلاثة بحلول نهاية العام. حتى الآن رفض القيام بذلك، ظاهريًا بسبب النظرة الاقتصادية غير المؤكدة، لكن لا أحد لديه أي أوهام حول أسبابه الحقيقية.





إذا تم تمرير ميزانية 2021، فسيخسر نتنياهو ثغرة واحدة لديه للهروب من اتفاقية "التناوب" مع جانتس. إذا لم يتم تمرير الميزانية بحلول موعدها النهائي في نهاية مارس، يتم حل الكنيست تلقائيًا ويبقى نتنياهو رئيسًا للوزراء في حكومة تصريف الأعمال. إذا دعا إلى انتخابات مبكرة بأي طريقة أخرى، فسيتعين عليه الاستقالة واستبداله برئيس الوزراء المناوب جانتس حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.





نتنياهو يريد انتخابات من حيث المبدأ. هذه فرصته الوحيدة لجمع أغلبية من أجل قانون الحصانة الذي سيسمح له بالتهرب من محاكمته بالفساد. لكن استطلاعات الرأي في الوقت الحالي تظهر أن حزب الليكود يخسر ما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد التي يشغلها حاليًا وأن منافس نتنياهو اليميني، نفتالي بينيت، يحمل مفاتيح السلطة مع حزبه يمينا الذي يكتسح ناخبي الليكود وكاحول لافان. يأمل نتنياهو في غضون أشهر قليلة أن تعكس لقاحات فيروس كورونا حظه الانتخابي. فلماذا يتخلى عن نقطة الخروج في مارس؟





وإذا لم يتزحزح نتنياهو عن الميزانية ، وقرر جانتس، الذي يدرك أن الحكومة ستسقط في كلتا الحالتين، إنهاء إذلاله وعلى الأقل عدم السماح لنتنياهو بإملاء موعد الانتخابات، فإن نتيجة الأربعاء تبدو شبه مؤكدة. . إلا أذا لم يحدث ذلك.





لا يزال بإمكان قادة الحزبين الانسحاب ومحاولة إيجاد حل وسط يمكن بموجبه دفع الميزانية على الطريق لمدة شهر أو شهرين من خلال إجراء التصويت الأول فقط ثم سحب مرحلة اللجنة لفترة من الوقت. نتنياهو لم يتخل عن خروجه من آذار بعد. يمكن لجانتس أن يستمر في الحلم بأنه قد يتناوب مع نتنياهو رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع في نوفمبر المقبل. سوف يطيل تعايشهم الكابوس الحالي، ولكن فليكن.





يعرف جانتس أن أي انتخابات في المستقبل المنظور ستؤدي إلى محو انتخابي شبه مؤكد لكاحول لافان. يعلم نتنياهو أن آفاق الليكود لن تنتعش في الوقت المناسب لانتخابات مارس إذا هيمنت الحملة الإسرائيلية على الحملة الثالثة المحتومة تقريبًا وسيكون تحت رحمة بينيت. وبالكاد يمكنهم الوقوف على مرأى من بعضهم البعض ، لكن مواجهة الناخبين الآن ستكون أكثر صعوبة. لذلك لن يكون من المستغرب أن يجدوا طريقة للسماح لغانتس بإصدار تعليمات لأعضاء الكنيست للتصويت ضد حل الكنيست.





هل يوجد حل ثالث؟





طرح بعض أعضاء الكنيست المعارضين فكرة حكومة بديلة بقيادة موشيه يعلون، زعيم تيلم، حزب المعارضة اليميني الصغير الذي كان جزءًا من قائمة كاحول لافان في الانتخابات الثلاثة السابقة. على الورق، يمكن أن تكون هناك أغلبية من 61 عضو كنيست تؤيد مثل هذا الائتلاف بعد كل شيء، تم انتخاب 62 عضو كنيست قبل ثمانية أشهر على قوائم التزمت باستبدال نتنياهو. ثم هناك يمينة التي تم استبعادها من حكومة نتنياهو.





لكن فرص مثل هذه الحكومة معدومة. لقد استبعد أعضاء يمينا بالفعل مثل هذه الحكومة، كما فعل عضوا "ديريخ إريتس"، وهو منشق آخر عن كاحول لافان، ولا يوجد نقص في المنشقين الآخرين مثل أورلي ليفي - أبكسيس، الذين سيختفون إذا تم إجراء التصويت الحاسم.



