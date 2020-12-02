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أخبار العالم

افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين.. وزير خارجية تل أبيب يعلن زيارته المنامة قريبًا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:09 م
وزير خارجية تل ابيب
وزير خارجية تل ابيب يعلن زيارة المنامة قريبًا
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سمر صالح
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، اليوم الأربعاء، عن عزمه زيارة العاصمة البحرينية، المنامة قريبًا، لافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة.
 
وقال أشكنازي، في مؤتمر صحفي عقده في القدس برفقة وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني: "أنوي زيارة المنامة قريبًا من أجل افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، ومتابعة المحادثات المثمرة".
 
وأضاف: "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا التي شهدت صراعات عديدة".
 
من جهته، رحّب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة وقال "نتطلع لاستقبالك والإسرائيليين، في البحرين". وأضاف: "نطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".
 
كان الوزير البحريني وصل أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل، في مستهل زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
 
وسبق أن زار وفد حكومي بحريني تل أبيب في الثامن عشر من الشهر الماضي، لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. 

ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقية لتطبيع العلاقات في شهر أكتوبر الماضي.
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