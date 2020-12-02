علاقات جنسية محرمة.. زوجة ابن القرضاوى تفضحة على الهواء.. وأحمد موسى: اذهبي لـ القنصلية

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي يوسف القرضاوي دعم عمليات إرهابية، وقام بالسفر للخارج، وزوجة نجله تستغيث، وطالبها موسى بالذهاب لـ القائم بأعمال القنصلية المصرية، قائلا: الدبلوماسية المصرية فى تركيا هى الأمان لك.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن زوجة ابن القرضاوى قامت برفع قضية ضد زوجها، موضحًا أنها تريد العودة لمصر.

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ "مروة" زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي.

وفجَّرت " مروة " زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي، مفاجأة، عن فضائح زوجها وعلاقاته الجنسية المُحرّمة في تركيا والدوحة.





وقالت "مروة"، التي تقيم في تركيا وادعت أنها زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن حياتها "مهددة" ومستقبل بناتها في خطر، مضيفة أنها حال تعرضها لأي سوء سيكون السبب زوجها.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تتحدث فيه زوجة عبد الرحمن القرضاوي عن تعرّضها لتهديدات بالقتل وتشويه سُمعتها، مشيرة إلى أن علاقتها الزوجية سيئة بكل المقاييس.





وأشارت إلى أن زوجها لديه علاقات جنسية محرمة بشكل غير طبيعي، معتبرة أنه في حالة إدمان لهذه العلاقات غير الشرعية، وأكدت أنها طلبت الطلاق من نجل القرضاوي أكثر من مرة.





وذكرت "مروة" في فيديو تم تداوله بشكل واسع أنها عند سفرها لقطر اكتشفت وجود علاقات محرمة أخرى لزوجها هناك، وعندما طالبته بالنزول إلى مصر، اشترط عليها التوقيع على شيك بقيمة 10 ملايين دولار.





وأكدت زوجة عبد الرحمن القرضاوي أنها ممنوعة من السفر، مضيفة أن ابن الشيخ القرضاوي يترك أولاده بلا أي مصاريف أو سؤال.





وشدّدت مروة على أن حياتها فى خطر في تركيا مشيرة إلى علاقات ابن القرضاوي بالمسئولين هناك وإصدار قرار بمنع أولادها من السفر للخارج، مستغيثة بالمؤسسات الحكومية لإعادتها.



