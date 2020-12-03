هدية العيد.. فنانة لبنانية تطرز يدويا 100 دمية لـ 100 طفلة تضررت من انفجار بيروت

فنانة لبنانية قررت توثيق أحداث انفجار مرفأ بيروت على طريقتها الخاصة، من خلال تصميم وتطريز 100 دمية لـ 100 طفلة تضررت من الانفجار المروع، أتمت الثمانين منها على أن تستمر في إتمام باقي الدمى بحلول عيد الميلاد.





حرصت الفنانة اللبنانية "يولاند لبكي"، على تنفيذ دمية لكل فتاة أصيبت في الانفجار، هذه الدُمى المحاكة يدويا، تحمل أسماء الفتيات، وبرغم استغراقها الكثير من الوقت والمجهود، إلا أنها لم تكن عائقًا لـ "لبكي"، التي أرادت تنفيذ فكرتها لتوزيع الألعاب قبل عيد الميلاد.





وبحسب ما قالته الفنانة صاحبة الـ 93 عاما لجريدة النهار اللبنانية، فإنها تعتزم تنفيذ 100 دمية قبل عيد الميلاد، لتكون معايدتها لهن بطريقة مختلفة، وسيتم توزيعها على الفتيات بالتعاون مع جمعية أشرفية 2020.





الأحداث الحزينة التي مرت بها في لبنان خلال الحرب اللبنانية وغيرها، جعلتها متعاطفة مع أطفال اليوم للحزن والخوف الذين عاشه قبل أشهر خلال انفجار المرفأ.





أما عن الفنانة اللبنانية "يولاند لبكي"، فهي فنانة لبنانية ورسامة للمناظر الطبيعية، وُلدت في عام 1927 في لبنان واستكملت دراستها في باريس الفن والأدب، بعد ذلك درست في نيويورك في مدرسة الفنون البصرية.



