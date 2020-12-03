وسط تصاعد التوترات التجارية.. واشنطن تشدد قيود التأشيرات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نوفمبر إن الولايات المتحدة "لم تنته بعد" مع الصين، واصفا الحزب الحاكم في البلاد بأنه "وحش ماركسي لينيني'' كان "استبداديًا ووحشيًا ومعارضًا لحرية الإنسان''.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وستقيد أعضاء الحزب وأسرهم في الحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة لمدة شهر واحد. وجاء في التقرير أنه سُمح لأعضاء الحزب في السابق بتأشيرات دخول متعددة تصل إلى 10 سنوات.





ويعمل الحزب الشيوعي الصيني وأعضاؤه بنشاط في الولايات المتحدة للتأثير على الأمريكيين من خلال الدعاية والإكراه الاقتصادي والأنشطة الشائنة الأخرى. لعقود من الزمان سمحنا لـ CCP بالوصول المجاني وغير المقيد إلى المؤسسات والشركات الأمريكية بينما لم يتم منح هذه الامتيازات نفسها بحرية لمواطني الولايات المتحدة في الصين





ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا، يضم الحزب ما يقرب من 92 مليون عضو اعتبارًا من عام 2019.





وانتقدت وزارة الخارجية الصينية القيود الجديدة ودعت الولايات المتحدة إلى "التخلي عن كراهيتها للحزب الشيوعى الصينى" ، وفقا لتقرير جلوبال تايمز.





وأضافت أن بكين تعارض بشدة هذه الخطوة لأنها "لا تتماشى مع" المصالح الخاصة للولايات المتحدة "، مستشهدة بتعليقات المتحدثة باسمها هوا تشون ينغ في مؤتمر إعلامي يوم الخميس.





وقال الوزير الصيني "آمل أن يرى بعض الناس في الولايات المتحدة تنمية الصين والصين بطريقة أكثر عقلانية وهادئة وموضوعية، والتخلي عن كراهيتهم للحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز التفاهم الصحيح لبعضهم البعض من خلال التبادلات والحوار والتواصل وتعزيز الصحة والاستقرار، لتنمية العلاقات الصينية الأمريكية".





وسبق أن فرض بومبيو قيودًا على التأشيرات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني في يونيو بدعوى "سلبهم حريات هونج كونج"، لكن الرئيس الصيني شي جين بينج تعهد في حدث في أوائل أكتوبر بـ "دعم قيادة'' الحزب الشيوعي الصيني وعدم السماح أبدًا للقوات الأجنبية بفصل الشعب الصيني عن الحزب ، مستشهدا بخمسة سيناريوهات ، بعد أشهر فقط من دخول قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في بكين حيز التنفيذ في أغسطس.





وتأتي هذه الإجراءات وسط موجة من القيود على التجارة والتأشيرات من واشنطن وسط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض.





واستشهدت واشنطن بالعديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك قانون الأمن القومي في هونج كونج ، ووباء كوفيد 19 المستمر، وسرقة الملكية الفكرية المزعومة، من بين أمور أخرى ، لحملتها.





ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون من شأنه إزالة الشركات الصينية من البورصات الأمريكية مثل بورصة ناسداك ونيويورك للأوراق المالية (NYSE) إذا لم تكن قادرة على تدقيق مواردها المالية.





رأت شركة صينية لها صلات مزعومة بالجيش الصيني حظر استيراد القطن بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة باستخدام "السخرة''، مستشهدة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم.





كما صفعت إدارة ترامب 89 شركة طيران صينية و 28 شركة روسية لها صلات مزعومة بالجيش الصيني ، وقيدت وصولها إلى التقنيات الأمريكية الرئيسية ، بما في ذلك أجزاء المحرك ومكوناته.





وتأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من معاقبة بكين لأربعة مسؤولين مرتبطين بالمنحة الوطنية للديمقراطية (NED) والمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) لسلوكهم "الفاضح" والتدخل في الشؤون الداخلية في هونغ كونغ.





وذكرت التقارير أنه تم منع المسؤولين من دخول الصين وهونج كونج وماكاو.





حاول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين حشد الدعم لتحالف غربي يهدف إلى مواجهة الإجراءات من بكين ، مشيرًا إلى اعتداء مزعوم في بحر الصين الجنوبي وقيود استيراد على الصادرات الأسترالية.