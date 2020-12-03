ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نفاد تذاكر جميع أفلام الغد بمهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل

شهدت الساعات الماضية تزاحما كبيرا على حجز تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى نسخته ال42، وسط مطالبات بتخصيص منفذ للصحافة والإعلام لسهولة القيام بتغطية الفعاليات المختلفة.


وقد نفدت جميع تذاكر الأفلام المنتظر عرضها غدا الجمعة، بما فيها ندوة النجمة منى زكي التى منحت جائزة فاتن حمامة للتميز بحفل الافتتاح.


والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.


وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.


ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020.


واشاد بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.


وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف عبد الباقي يعلن تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي|شاهد

شهادة تقدير لـ فيلم ستاشر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

إنجي علي تشارك متابعيها من لحظات تكريم وحيد حامد.. فيديو

بشرى تهنئ وحيد حامد بعد تكريمه في مهرجان القاهرة: مفكر استثنائي

إقبال شديد على حجز أفلام اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو وصور

جمهور القاهرة السينمائي يلتزم بالإجراءات الاحترازية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

علي جمعة: الوضوء له 14 سنة يثاب عليها الإنسان

إيجابية مسحة كورونا .. رباعي الأهلي خارج نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش

النهار تعتذر عن حلقة صيد الحيوانات وتعلن رفعها من جميع منصاتها

زيزو نجم الزمالك يفجر مفاجأة نارية: مليش وكيل أعمال

رسميا.. أمير عادل في الزمالك 4 مواسم (صور)

صدمة.. واتساب يتوقف عن العمل نهائيا على هذه الهواتف.. اعرف جهازك بينهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مؤثرة لزوجين مسنين.. عاشا معًا 52 عاما وأنهى كورونا حياتهما بفارق أسبوعين

سمير عثمان عن مستوى إبراهيم نورالدين: حظه وحش.. صور

الأقل عرضة للإصابة بـ كورونا.. دراسة تطمئن مرضى الربو