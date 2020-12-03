أحمد مجدي : ترامب يقبل مغادرة البيت الأبيض إذا أكد المجمع الإنتخابي ذلك..فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أنه على الرغم من مرور ما يقرب من شهر على الأنتخابات الرئاسية الأمريكية إلا أن هناك إصرار من دونالد ترامب بأن الإنتخابات تم تزويرها.





واضاف مجدي خلال تقديمه برنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن دونالد ترامب يقبل مغادرة البيت الأبيض إذا أكد المجمع الإنتخابي أن الأنتخابات نزيهة.





أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مدته 46 دقيقة يعترض على نتائج انتخابات 2020، مرة أخرى، وهو غير صحيح من الناحية الواقعية وفقا لموقع ان بي سي نيوز





وفي نفس اليوم، سجلت الولايات المتحدة أرقامًا قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (أكثر من 200000) والوفيات (ما يقرب من 2800) ، بالإضافة إلى إجمالي حالات الاستشفاء الحالية من الفيروس (أكثر من 100000).





وتشهد الولايات المتحدة حاليا رئيس يحتج على انتخابات خسرها بوضوح قبل شهر، مقابل فيروس يزداد فتكًا يومًا بعد يوم - قد يمثل أكثر انفصال صادم في قيادة البيت الأبيض، فضلا عن كون الرئيس يستضيف حفلات في الكريسماس والعطلات الداخلية في الوقت الذي يتفشي فيه الفيروس في جميع أنحاء البلاد.



ووفقا لموقع "ان بي سي" فإن التاريخ سيتذكر جيدًا رئاسة ترامب لحدثين - الأول هو فيروس كورونا، والثاني هو كونه أول رئيس لا يعترف بنتائج الانتخابات التي خسرها.

لكن حدث واحد فقط من تلك الأحداث أدى إلى وفيات ودخول المستشفى وما قد يكون التحدي الأكبر للنظام الصحي في هذا البلد.

قال روبرت ريدفيلد ، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "الواقع هو أن ديسمبر ويناير وفبراير ستكون أوقاتًا عصيبة".

وأضاف "أعتقد في الواقع أنهم سيكونون الأصعب في تاريخ الصحة العامة لهذه الأمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الذي سيتم فرضه على نظام الرعاية الصحية لدينا."





وأكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ينوي استخدام حق النقض بشأن إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية المقبلة، للضغط على المشرعين الأمريكيين بتعديل القسم 230 الذي يوفر الحماية لشركات الانترنت من المحتوى الذي ينشر على منصات هذه الشركات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستخدم حق الفيتو في إقرار ميزانية الدفاع للضغط على المشرعين الأمريكيين بخصوص القسم 230 الخاص بقانون شركات الانترنت: "نعم. الرئيس يأخذ الأمر بجدية في هذه المسألة".

وكان ترامب قد أكد أن القسم 230 يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، والانتخابات الأمريكية.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق اقتراحًا إلى الكونجرس لتعديل القسم 230 لمكافحة الرقابة المحتملة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة القانونية التي يرغب ترامب في تعديلها على إعفاء منصات التواصل الاجتماعي من مسئولية محتوى تعليقات المستخدم، وتسمح أيضًا للمنصات بالعمل كمشرفين وفرض رقابة على المحتوى أيضًا.

وكان ترامب قد وقع في مايو الماضي على مرسوم رئاسي يهدف إلى رفع الحصانة عن إدعاءات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعديل المحتوى، وحدث ذلك بعدما وضع موقع "تويتر" علامة على إحدى تغريدات ترامب تشير إلى التأكد من المعلومات الواردة في التغريدة.







