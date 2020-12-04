كنا بنعيط.. إلهام شاهين تتحدث عن لحظة كتب كتاب شقيقها أمير.. فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين ، كواليس فرح شقيقها أمير شاهين على منة جاب الله ولحظة كتب كتاب شقيقها.





وقالت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: " بعد كتب الكتاب مكنتش مصدقة أن أمير اتجوز، وكنا بنعيط وشعرت بسعادة بالغة وكنت اتمنى حياة مستقرة لشقيقي ".





وأضافت إلهام شاهين:" أمير كان رافض فكرة الزواج تماما، وبعد كتب كتابه على منه حضنته على الفور لأنه ابني"، مضيفة:" أمير كان يلازمني في مواقع التصوير والاستديوهات وكان ينظر لي على أنني والدته ".





ومن جانبه قال أمير شاهين شقيق إلهام شاهين:" كنت بقول لها ماما ميمي وكان لدي احساس انها والدتي وكنت أذهب معها لأي ستوديو تقوم بالتصوير فيه".





وتابعت إلهام شاهين:" تمنيت منة عروسة لشقيقي أمير في فترة من الفترات وعندما قرروا الزواج وضعت شرط الزواج في اسبوع واحد فقط، و كنت زي المجنونة وكنت بجهز المنزل والفرح في نفس الوقت وكان أمر صعب للغاية ".





وفي سياق متصل قالت إلهام شاهين، إ نها تحب مهنة التمثيل، مضيفة: "لا أحب التواجد لمجرد التواجد ولا أعتمد على شكل أو سن أو موضة وطول عمري أؤمن بأنني ممثلة وأكون سعيدة بتجسيد دور به مشاعر حقيقة".





وأضافت الهام شاهين: "زمان كنت بقول ممكن ملاقيش حاجة جديدة أقدمها في التمثيل، وكان من الممكن أن أتوقف عن التمثيل بعد فيلم يوم للستات بعد وصولي إلى تمثيل 100 فيلم في مسيرتي، وفي البدايات الواحد كان بيشتغل كتير وفي سنوات كنت بعمل 8 و 10 افلام افي السنة".





وعلقت الفنان الكبيرة إلهام شاهين، على مسيرتها الفنية ووصولها رقم 100 فيلم، قائلة :"هما خلاص بقوا 101 فيلم بحظر التجول بقي، وأدعولي بقي احصل على جائزة".





وتحدثت شاهين، خلال تصريحات على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فيلمها الجديد حظر تجوال، قائلة :"الفيلم ده ممكن أن يفتح موضوعات مسكوت عنها، ومش لازم نغفل عنها، والأفضل أن نتحدث عنها بقوة وحسم".





وعلقت الفنان الكبيرة إلهام شاهين، على تكريم السيناريست وحيد حامد والفنانة منى زكي، قائلة :"وحيد حامد عبقري السيناريو في مصر، وأقول له مبروك ونعتز به كإنسان وفنان وشخص وطني جدا، وأقول لمنى زكي مبروك وحبيبه قلبي وانتي بنوتي الجميله وتستهلي وتستحقي هذا التكريم".





شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.





وتألقت الفنانة إلهام شاهين في الصورة ، مرتدية فستانا طويلا وانيقا باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وانيقة تكشف عن جمالها، وباكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي لأكمال ظهورها.





وافتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.





وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.



