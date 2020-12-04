لمدة 100 يوم.. بايدن: ارتداء الكمامة سيكون إجباريًا لكل الأمريكيين الشهر المقبل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن اليوم الجمعة، إنه سيصدر أمرا بارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل وذلك خلال الـ100 يوم الأولى منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في يناير المقبل.





وأضاف بايدن في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "تحدثت مع أنتوني فاوتشي وطلبت منه أن يكون مستشارا طبيا وعضوا في فريق مواجهة كورونا".





وتابع: "سأكون سعيدا بتلقي لقاح كورونا بشكل علني".





وفي وقت سابق، قال فاوتشي إنه توقع أن يستمر في تقديم المشورة للحكومة بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في يناير المقبل.





وأوضح فاوتشي خلال لقاء مع شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، أمس الخميس، أنه تحدث مع رئيس موظفي بايدن الجديد، رونالد كلاين، لافتًا إلى أنه عقد مناقشات جوهرية مع فريق بايدن.





وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًل في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، ووصل عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم المستشفيات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 100 ألف شخص.





وأبدت منظمة الصحة العالمية تفاؤلها بنجاعة لقاحات كورونا متوقعة أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة.





والأربعاء، أجازت بريطانيا لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كورونا لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.



