أول مزاد خيري على المنتجات الحرفية بالعريش

أجرى عدد من شباب مدينة العريش محافظة شمال سيناء، مزادا خيرىا على المنتجات الحرفية البيئية، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية جميع مطالبهم والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم في الحياة اليومية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
أشرف على تنفيذ المزاد ،الذي عقد لأول مرة علي مستوي المحافظة، عددا من الشباب المتطوع بمدينة العريش ، لبيع انتاج فتيات قرية الروضة من المشغولات اليدوية، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لحادث مسجد الروضة.
وقال إسلام عروج أحد الشباب، إنه شارك فى المزاد عدد من أهالى مدينة العريش ورجال الاعمال لشراء الانتاج لصالح الاسر بالروضة، بهدف تشجيع أهالي الروضه علي العمل في مجال المشغولات اليدوية البيءية، حيث بلغ القيمة الاجمالية لبيع هذه المنتحات نحو 54الف جنيه.
واوضح ، أن المشغولات كانت عباره عن تابلوهات ولوحات مطرزة باشكال هندسية وميداليات خرزية وقواطع كتب والتي نفذتها الفتاة سارة سليمان احدي فتيات قرية الروضة التابعة لمركز بءر العبد.
الي جانب مشغولات بيئية اخري تضمنها المعرض بمشاركة 20 عارضة من فتيات سيناء والتي تحمل مفردات التراث السيناوي الاصيل والمطرزة بالخيوط، ومنتجات كروشيه، ومنتجات لوحات منقوشة بالخيوط وملابس مصنوعة يدويا، وأعمال فنية على الأطباق بالصدف ومنتجات ورقية بأشكال فنية.
ولفتت ولاء محمد عابد ، الي ان الأعمال المعروضة تؤكد مدي وجود فتيات لديهن حس عالي من الفنون التي يمكن ترجمتها في اعمال يدوية بيءية، وهي فرصة لان تعبر هذه الاعمال بجودتها وجمالها وتناسبها مع الاذواق المتعددة لتحمل اسم مدينة العريش .
واشارت الي ان الأعمال تحمل ايضا بصمات فنية برسم بورتيرهات فنية ، والرسم علي الاطباق الصيني ، واستخدام مخلفات البحر من الملف والرمال والواقع في صناعة أشكال طبيعية جاذبة تعبر عن مقومات البيءة السيناوية التي تنفرد بها عن مختلف محافظات
الجمهوريه.
وقالت عبير الحجاوي" إحدى المشاركات في المعرض انها تستخدم في تجهيز أعمالها اليدوية ، عدد من المفردات البيئية التي تتوافر في شمال سيناء منها: جذوع الشجر، في كتابة الأسماء والتواريخ المتعلقة بالمناسبة، " الي جانب استخدم الورد الصناعي، والأقمشة الستان لمناديل كتب الكتاب، وبعض أنواع الأقمشة الأخرى".
اقرأ أيضا:
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء
أشرف على تنفيذ المزاد ،الذي عقد لأول مرة علي مستوي المحافظة، عددا من الشباب المتطوع بمدينة العريش ، لبيع انتاج فتيات قرية الروضة من المشغولات اليدوية، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لحادث مسجد الروضة.
وقال إسلام عروج أحد الشباب، إنه شارك فى المزاد عدد من أهالى مدينة العريش ورجال الاعمال لشراء الانتاج لصالح الاسر بالروضة، بهدف تشجيع أهالي الروضه علي العمل في مجال المشغولات اليدوية البيءية، حيث بلغ القيمة الاجمالية لبيع هذه المنتحات نحو 54الف جنيه.
واوضح ، أن المشغولات كانت عباره عن تابلوهات ولوحات مطرزة باشكال هندسية وميداليات خرزية وقواطع كتب والتي نفذتها الفتاة سارة سليمان احدي فتيات قرية الروضة التابعة لمركز بءر العبد.
الي جانب مشغولات بيئية اخري تضمنها المعرض بمشاركة 20 عارضة من فتيات سيناء والتي تحمل مفردات التراث السيناوي الاصيل والمطرزة بالخيوط، ومنتجات كروشيه، ومنتجات لوحات منقوشة بالخيوط وملابس مصنوعة يدويا، وأعمال فنية على الأطباق بالصدف ومنتجات ورقية بأشكال فنية.
ولفتت ولاء محمد عابد ، الي ان الأعمال المعروضة تؤكد مدي وجود فتيات لديهن حس عالي من الفنون التي يمكن ترجمتها في اعمال يدوية بيءية، وهي فرصة لان تعبر هذه الاعمال بجودتها وجمالها وتناسبها مع الاذواق المتعددة لتحمل اسم مدينة العريش .
واشارت الي ان الأعمال تحمل ايضا بصمات فنية برسم بورتيرهات فنية ، والرسم علي الاطباق الصيني ، واستخدام مخلفات البحر من الملف والرمال والواقع في صناعة أشكال طبيعية جاذبة تعبر عن مقومات البيءة السيناوية التي تنفرد بها عن مختلف محافظات
الجمهوريه.
وقالت عبير الحجاوي" إحدى المشاركات في المعرض انها تستخدم في تجهيز أعمالها اليدوية ، عدد من المفردات البيئية التي تتوافر في شمال سيناء منها: جذوع الشجر، في كتابة الأسماء والتواريخ المتعلقة بالمناسبة، " الي جانب استخدم الورد الصناعي، والأقمشة الستان لمناديل كتب الكتاب، وبعض أنواع الأقمشة الأخرى".
اقرأ أيضا:
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء