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مرصعة بالألماس.. سعر خيالي لـ ساعة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

وتألقت إلهام شاهين في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا تصميم غير تقليدي باللون الأصفر الغامق من توقيع مصمم الأزياء Amjad Khalil، وكشف الفستان عن جمالها.

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وأكملت إلهام شاهين إطلالتها بكلاتش صغير باللون الذهبي، فيما تزينت ببعض المجوهرات الراقية والمتناسقة مع فستانها، ولكنها لفتت الأنظار بساعة يد قيمة من  الماركة العالمية Chopard.

وتميزت ساعة يد إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة بأنها مصنوعة من علبة صفراء عيار 18 قيراط، وإطار مرصع بالألماس مع 36 قطعًا من الماس ، وميناء أبيض بأرقام رومانية وعقارب على شكل سيف ، و7 ماسات عائمة وسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا.

ويبلغ سعر الساعة 29800 دولار أمريكي أي ما يقرب من 450 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على  خصلات شعرها المموج المنسدله من أنامل المصفف هاني، ووضعت لها خبيرة التجميل سوزي الطوبجي مكياجا جذابا متناسق مع لون إطلالتها.

وكانت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، قد دخلت في نوبة بكاء، بعد أن ظهر عليها التأثر الشديد، أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.

فيما صفق العشرات من نجوم من نجوم الفن المصري، وفي مقدمتهم الفنانة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، وأحمد صلاح حسني، والمطرب تامر حسني، أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتأثر كافة ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أثناء كلمة وحيد حامد. وبكى بعضهم.

وتوافد النجوم على حفل إفتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص على التواجد مبكرا الإعلامية بوسي شلبي والتى ظهرت بإطلالة جريئة، والفنانة مادلين طبر، والإعلامية المتألقة ريا ابي راشد، والفنان محمد فراج، والفنانة نيرمين الفقي، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج أمير رمسيس.

مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

مرصعة بالألماس.. سعر خيالي لـ ساعة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
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