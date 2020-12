أهم الأخبار الدينية في أسبوع.. الإمام الأكبر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني.. وزير الرياضة يتفقد ملاعب جامعة الأزهر.. وحكم ممارسة لعبة الدومينو في الإسلام

أهم الأخبار الدينية في أسبوع

شيخ الأزهر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات الجامع الأزهر يطلب محفظين للقرآن كريم.. تفاصيل وشروط وزير الرياضة يتفقد ملاعب جامعة الأزهر المعاهد الأزهرية: إصابات كورونا معدودة وأغلبها حالات اشتباه مبروك عطية: الفتاة ليس من حقها أن تختار شريك حياتها أمين الفتوى: الإنسان لا يحاسب على وقوعه في حب فتاة حكم ممارسة لعبة الدومينو في الإسلام



نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية التي تشغل بال الكثير خلال الأسبوع الجاري، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد حسان عوض، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم، الخميس.





وقال الإمام الأكبر في بيان، إن الفقيد الراحل كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الأزهر ورسالته، وظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثًا وشغفًا وحبًّا للعلم وأهله حتى فارقنا إلى دار الحق.





وأطلق مجمع البحوث الإسلامية، حملة توعوية شاملة تُنفذ بشكل مباشر وإلكتروني، باللغة العربية بعنوان: "بدعمهم ترحمون"، By Them We Have) Mercy) وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر في كل عام، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالفئات الخاصة في المجتمع وعدم إشعارهم بأي نقص بل وتقديم كل سبل الدعم المعنوي لهم.





أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن إجراء مسابقة لاختيار محفظين للمشاركة في تحفيظ القرآن الكريم بالرواق الأزهري في الفروع الجديدة، فرع الرواق بالمنيا ومقره معهد المنيا الثانوي للبنين، وفرع الرواق ببني سويف، ومقره معهد فتيات بني سويف الإعدادي الثانوي، وفرع الرواق بسوهاج، ومقره معهدس وهاج الثانوي للبنين.





استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار المبادرة المشتركة بين المرصد و«شباب المتوسط»، تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية».

وتفقَّد الوفد الذي يضم شخصيات حكومية وقضائية وبرلمانية وحدات المرصد التي تعمل بـ12 لغة على محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم.





تُعد الحياة الاجتماعيَّة أحد الجوانب المهمة في حياة الأفراد داخل المجتمع، لما لها من السمات التي تميزها عن الجوانب الأخرى في حياة الإنسان الطبيعيَّة، وعند المقارنة بين الحياة الاجتماعيَّة لدى الأفراد داخل المجتمع، وبين الحياة الاجتماعيَّة لدى التنظيمات الإرهابيّة، فإننا نجد اختلافًا كبيرًا بين الحياة الاجتماعيَّة في البيئة الآمنة المستقرة، وبين الحياة الاجتماعيَّة لدى البيئة المحيطة بتلك التنظيمات.





التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بحضور وفد رفيع من علماء الأزهر الشريف وذلك على هامش برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي ينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمقر جامعة بني سويف.





وقال وكيل الأزهر الشريف، إن وسطية الأزهر ورسالته السمحة جعلته يحظى بمكانة كبيرة في قلوب الشعب المصري، موضحًا أن هناك إقبال كبير على التعليم الأزهري هذا العام بسبب التطوير الملحوظ بالمنظومة التعليمية بالأزهر الشريف.





تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث اليوم، لجان الاختبارات الشفوية لمبعوثي الأزهر الشريف من المدرسين والوعاظ، والتي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر على مدار الأيام المقبلة لمختلف التخصصات من المتقدمين للمسابقة، حيث تعقد الاختبارات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.





اصطحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات الجامعة؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، لزيارة بعض المنشآت الرياضية الموجودة بمقر الحرم الجامعي بمدينة نصر.

شملت الجولة التفقدية الملاعب الرئيسة للجامعة المخصصة لممارسة مختلف الأنشطة الطلابية.





كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أوضاع إصابات كورونا داخل قطاع المعاهد الأزهرية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.





وقال عباس لصدي البلد، ان إصابات كورونا داخل المعاهد الأزهرية تكاد تكون محصورة جدا ومعدودة، ولم ترتقي عن مجرد إصابات قليلة وقليل من حالات الاشتباه بين المعلمين والتلاميذ.





تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وشيوخ وحكام دولة الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.





أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بنود مسابقة المعلمة القدوة للعام الثالث 2020-2021 ووجه المناطق الأزهرية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ المسابقة.





تهدف المسابقة لتفعيل دور المعلمة في إعلاء الوعي الغذائي وتفعيل التربية الصحية لدى طفل الروضة والأسرة والمجتمع وما يربطهما بالوعي الديني.





أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي (العالي – مدير عام) ببعض قطاعاته ، وَفْقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 م بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف





واختتمت، الخميس فعاليات لقاء برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بجامعة بني سويف، الذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.





قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الفتاة ليس من حقها أن تختار شريك حياتها، ولكن من يختار لها وليها أو أبيها أو أخيها، وما عليها سوى أن ترشح من تتوسّم فيه الخير.





وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ولى الأمر من حقه أن يرفض شخصًا يريد خطبة ابنته، منوهًا أنه حينما يرفض ولى الأمر، المُتقدم للزواج، عليه أن يحسن الرفض ويتبع طريقة حسنة تعني الرفض ولكن بطريقة غير مباشرة، لأنه قد يكون شابًا يجلس بين الناس وركبته عريانة فلا يمكن أن نتوسم فيه خيرًا وكيف نزوجه بناتنا.





قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحب والكره والغضب كلها انفعالات تحصل من الإنسان دون قصد أو اختيار مثل نبضات القلب لا إرادة للإنسان فيها





وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن هذه الانفعالات تحصل في النفس ولا يحاسب عليها الإنسان فلايحاسب على الحب أو الكره.





وإنما يحاسب الإنسان على آثار هذه الانفعالات، حينما يغضب فيقتل، وحينما يكره فيظلم، وحينما يحب فيعتدي، فحينها يؤاخذ بالعقوبة على هذه النتائج.





قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المروءة ألا يرد الإنسان من يأتي ويعتذر إليه عن خطأ فعله ، فتقديم التنازلات يعد ثقلا على الإنسان، وعدم طواعية النفس على الاعتذار قد يكون نوعا من الكبر وهو عدم الاعتراف بالخطأ





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل قتل الكلب وهو مسموم حرام شرعا؟





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الكلب المسموم علينا إسعافه وعلاجه ، فالأصل في الإسلام هو الرفق بالحيوان وعدم التعرض له بأذى، و الكلب المسموم الأصل فيه العلاج والإسعاف، لأن النبي علمنا أن الرحمة حتى في القتل والذبح ، فلا يجوز لنا قتل الكلب المسموم.





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم ممارسة لعبة الدومينو ؟





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا حرج شرعا في ممارسة لعبة الدومينو، طالما كان هذا اللعب لا يعطل عن العبادة وأداء الصلاة.