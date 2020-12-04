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رياضة

الهبوط وغرامة مليون جنيه .. عقوبة الانسحاب في لائحة الدوري المصري الجديد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:10 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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يسرى غازى

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة الخامسة الخاصة بالانسحاب فى المسابقات المحلية التى جاءت على النحو التالي : 

يعتبر الفريق منسحبا فى حالة إعلانه الانسحاب بعد إعلان جدول مباريات المسابقة المحلية.

كما يعتبر الفريق منسحبا إذا تأخر عن حضور المباراة ب ٢٠ دقيقة عن الموعد المحدد فضلا عن امتناعه عن الذهاب إلى المباراة أو غادر الملعب قبل انتهاؤها.

فى حالة انسحاب الفريق من البطولة قبل انتهاء الدور الاول يتم الغاء جميع نتائج الفريق مع اعتباره هابطا إلى الدرجة الأدنى وتوقيع عقوبات مالية بما يتراءى لمجلس إدارة إتحاد الكرة.

فى حالة انسحاب اى فريق من إحدى مباريات المسابقة المحلية يعتبر خاسرا ويتم خصم ٣ نقاط اضافية إلى جانب تغريمه مليون جنية وإحالة الأمر إلى لجنة الانضباط في الجبلاية.

ويتم استثناء اعتبار الفريق منسحبا من اى مباراة فى حال إثبات مروره بظروف القوة القاهرة التى حالت دون حضوره.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.
الهبوط وغرامة مليون جنيه .. عقوبة الانسحاب في لائحة الدوري المصري الجديد
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