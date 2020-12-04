بعد تردد أنباء توقيعه للأهلي.. الزمالك يحسم مصير زيزو مع الفريق

استقر مسؤولو نادي الزمالك على تعديل عقد محمود الونش مدافع الفريق الأبيض في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، وظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الإدارة تسعى للحفاظ على استمرار اللاعب لفترة طويلة مع الفريق.





وفي نفس الوقت يسعى الزمالك لتعديل عقد أحمد ابو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي ضئيل أسوة بباقي عقود لاعبي الفريق.





يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته عصر غدٍ السبت علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين .





ومن المقرر أن ينتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي.





من جانبه، أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق ، أنه علي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطي هذة الفترة ، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم.. مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم ، والمناخ المناسب ، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.