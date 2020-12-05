مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/12/2020

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 5 ديسمبر 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: قد تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب

عاطفيًا: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثارًا إيجابية، وهذا سيؤدّي حتمًا إلى نهاية سعيدة

صحيًا: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولًا لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك

برج الثور:

مهنيًا: أنت مدعو إلى التنظيم والابتعاد عن الفوضى والتصرّف بواقعية، واطلب إثباتات وبراهين على كل عمل تقوم به أو مهمة تُطلب منك

عاطفيًا: ينبغي أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصًا إذا كانت غير متعمدة

صحيًا: ما كل ما يتمناه الإنسان على الصعيد الصحي يتحقق بين ليلة وضحاها، أصبر ترَ النتائج المرجوة



برج الجوزاء:

مهنيًا: تقوم بدور وساطة معيّنة في العمل، من أجل إيجاد التسويات والتخفيف من التشنّجات

عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصًا إذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجدّدًا

صحيًا: تبدو في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسيًا



برج السرطان:

مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة او سلفة او ضمان او قضية ارث محتملة

عاطفيًا: قد تصطدم بالشريك أو تعيش عزلة أو قوقعة، لكنّك تخرج منها بنفسية جيدة وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت مضى

صحيًا: أنّى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم وتنضم إليهم؟



برج الاسد:

مهنيًا: قد تحقق نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع شخص يعمل في اختصاصك، وتحقق مشروعًا مهمًّا كنت بانتظاره منذ مدة بعيدة

عاطفيًا: تذهب في أحلامك العاطفية بعيدًا، وقد تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها

صحيًا: عليك أن تتمالك أعصابك تجاه الضغوط، فقد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا

برج العذراء:



مهنيًا: اندفاعك قد يكلّفك الكثير، لكن بعض الحذر في التعاطي مع الآخرين يحدّ من الخسائر في حال حصولها

عاطفيًا: قد تضطر الى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك أو إلى تنقل دائم بين مكان ومكان موقتًا ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك

صحيًا: تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار



:برج الميزان

مهنيًا: يكون النجاح عنوانك، ويوم ذهبي من الاكتشافات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات

عاطفيًا: تساعدك لباقتك في الحديث على الوصول إلى أهدافك بسهولة فائقة مع الشريك

صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء



برج العقرب:

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل من أصحاب النيات الخبيثة

عاطفيًا: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وقد تنتهي المواجهات في مصلحتك ومصلحة الشريك كما جرت العادة

صحيًا: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكنه يزول سريعًا



برج القوس:

مهنيًا: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملًا جماعيًا، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه

عاطفيًا:تتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية يخفق فيها قلبك لشخص تقع في غرامه من النظرة الأولى

صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة المحيطين بك، وقد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك



برج الجدي

مهنيًا: يطرأ هذا اليوم أمر مستجد يجعلك قلقًا على بعض الزملاء المقرّبين منك

عاطفيًا: يسود جو من الحزن بسبب خلاف حاد مع الشريك، لم تتوقع أن يتطور ويصل إلى هذا الحد، لكن الانسجام سرعان ما يسيطر مجددًا

صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة

برج الدلو:

مهنيًا: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضًا التقوقع في محيطك العملي

عاطفيًا: تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزنًا وقادرًا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة

صحيًا: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد



برج الحوت:

مهنيًا: لا تسمح لنفسك بالوقوع ضحية الناقمين والمخادعين، فقد يحاول أحد الأشخاص إقحامك في صفقات مبشوهة

عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول أن تصغي إلى الشريك وأن تستشيره

صحيًا: قد تضطر إلى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية