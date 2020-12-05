مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/12/2020

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 5 ديسمبر 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: قد تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب
عاطفيًا: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثارًا إيجابية، وهذا سيؤدّي حتمًا إلى نهاية سعيدة
صحيًا: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولًا لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك
برج الثور:
مهنيًا: أنت مدعو إلى التنظيم والابتعاد عن الفوضى والتصرّف بواقعية، واطلب إثباتات وبراهين على كل عمل تقوم به أو مهمة تُطلب منك
عاطفيًا: ينبغي أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصًا إذا كانت غير متعمدة
صحيًا: ما كل ما يتمناه الإنسان على الصعيد الصحي يتحقق بين ليلة وضحاها، أصبر ترَ النتائج المرجوة
برج الجوزاء:
مهنيًا: تقوم بدور وساطة معيّنة في العمل، من أجل إيجاد التسويات والتخفيف من التشنّجات
عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصًا إذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجدّدًا
صحيًا: تبدو في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسيًا
برج السرطان:
مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة او سلفة او ضمان او قضية ارث محتملة
عاطفيًا: قد تصطدم بالشريك أو تعيش عزلة أو قوقعة، لكنّك تخرج منها بنفسية جيدة وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت مضى
صحيًا: أنّى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم وتنضم إليهم؟
برج الاسد:
مهنيًا: قد تحقق نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع شخص يعمل في اختصاصك، وتحقق مشروعًا مهمًّا كنت بانتظاره منذ مدة بعيدة
عاطفيًا: تذهب في أحلامك العاطفية بعيدًا، وقد تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها
صحيًا: عليك أن تتمالك أعصابك تجاه الضغوط، فقد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا
برج العذراء:
مهنيًا: اندفاعك قد يكلّفك الكثير، لكن بعض الحذر في التعاطي مع الآخرين يحدّ من الخسائر في حال حصولها
عاطفيًا: قد تضطر الى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك أو إلى تنقل دائم بين مكان ومكان موقتًا ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك
صحيًا: تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار
:برج الميزان
مهنيًا: يكون النجاح عنوانك، ويوم ذهبي من الاكتشافات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات
عاطفيًا: تساعدك لباقتك في الحديث على الوصول إلى أهدافك بسهولة فائقة مع الشريك
صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء
برج العقرب:
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل من أصحاب النيات الخبيثة
عاطفيًا: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وقد تنتهي المواجهات في مصلحتك ومصلحة الشريك كما جرت العادة
صحيًا: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكنه يزول سريعًا
برج القوس:
مهنيًا: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملًا جماعيًا، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه
عاطفيًا:تتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية يخفق فيها قلبك لشخص تقع في غرامه من النظرة الأولى
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة المحيطين بك، وقد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك
برج الجدي
مهنيًا: يطرأ هذا اليوم أمر مستجد يجعلك قلقًا على بعض الزملاء المقرّبين منك
عاطفيًا: يسود جو من الحزن بسبب خلاف حاد مع الشريك، لم تتوقع أن يتطور ويصل إلى هذا الحد، لكن الانسجام سرعان ما يسيطر مجددًا
صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة
برج الدلو:
مهنيًا: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضًا التقوقع في محيطك العملي
عاطفيًا: تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزنًا وقادرًا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة
صحيًا: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد
برج الحوت:
مهنيًا: لا تسمح لنفسك بالوقوع ضحية الناقمين والمخادعين، فقد يحاول أحد الأشخاص إقحامك في صفقات مبشوهة
عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول أن تصغي إلى الشريك وأن تستشيره
صحيًا: قد تضطر إلى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية