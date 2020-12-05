ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/12/2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 5 ديسمبر 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: قد تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب

عاطفيًا: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثارًا إيجابية، وهذا سيؤدّي حتمًا إلى نهاية سعيدة

صحيًا: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولًا لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك

برج الثور:
مهنيًا: أنت مدعو إلى التنظيم والابتعاد عن الفوضى والتصرّف بواقعية، واطلب إثباتات وبراهين على كل عمل تقوم به أو مهمة تُطلب منك

عاطفيًا: ينبغي أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصًا إذا كانت غير متعمدة

صحيًا: ما كل ما يتمناه الإنسان على الصعيد الصحي يتحقق بين ليلة وضحاها، أصبر ترَ النتائج المرجوة

برج الجوزاء:
مهنيًا: تقوم بدور وساطة معيّنة في العمل، من أجل إيجاد التسويات والتخفيف من التشنّجات

عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصًا إذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجدّدًا

صحيًا: تبدو في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسيًا

برج السرطان:
  مهنيًا:  يلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة او سلفة او ضمان او قضية ارث محتملة

عاطفيًا: قد تصطدم بالشريك أو تعيش عزلة أو قوقعة، لكنّك تخرج منها بنفسية جيدة وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت مضى

صحيًا: أنّى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم وتنضم إليهم؟

برج الاسد:
مهنيًا: قد تحقق نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع شخص يعمل في اختصاصك، وتحقق مشروعًا مهمًّا كنت بانتظاره منذ مدة بعيدة

عاطفيًا: تذهب في أحلامك العاطفية بعيدًا، وقد تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها

صحيًا: عليك أن تتمالك أعصابك تجاه الضغوط، فقد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا

برج العذراء:
  
مهنيًا:  اندفاعك قد يكلّفك الكثير، لكن بعض الحذر في التعاطي مع الآخرين يحدّ من الخسائر في حال حصولها

عاطفيًا: قد تضطر الى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك أو إلى تنقل دائم بين مكان ومكان موقتًا ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك

صحيًا: تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار

:برج الميزان
       مهنيًا: يكون النجاح عنوانك، ويوم ذهبي من الاكتشافات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات

عاطفيًا: تساعدك لباقتك في الحديث على الوصول إلى أهدافك بسهولة فائقة مع الشريك

صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء

برج العقرب:
   مهنيًا: عليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل من أصحاب النيات الخبيثة

عاطفيًا: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وقد تنتهي المواجهات في مصلحتك ومصلحة الشريك كما جرت العادة

صحيًا: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكنه يزول سريعًا

برج القوس:                         
مهنيًا: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملًا جماعيًا، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه

عاطفيًا:تتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية يخفق فيها قلبك لشخص تقع في غرامه من النظرة الأولى

صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة المحيطين بك، وقد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك

برج الجدي
مهنيًا: يطرأ هذا اليوم أمر مستجد يجعلك قلقًا على بعض الزملاء المقرّبين منك

عاطفيًا: يسود جو من الحزن بسبب خلاف حاد مع الشريك، لم تتوقع أن يتطور ويصل إلى هذا الحد، لكن الانسجام سرعان ما يسيطر مجددًا

صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة

برج الدلو:

مهنيًا: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضًا التقوقع في محيطك العملي

عاطفيًا: تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزنًا وقادرًا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة

صحيًا: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد

برج الحوت:      
مهنيًا: لا تسمح لنفسك بالوقوع ضحية الناقمين والمخادعين، فقد يحاول أحد الأشخاص إقحامك في صفقات مبشوهة

عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول أن تصغي إلى الشريك وأن تستشيره

صحيًا: قد تضطر إلى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأسود؟

نصائح هاني الناظر.. خطوات الحفاظ على البشرة والشعر في الشتاء

في عيد ميلاده.. لقطات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته