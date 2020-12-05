قبل 20 يناير.. البنتاجون يعلن موعد إبرام صفقة إف-35 مع الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن عقد بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير المقبل.





ونقلت شبكة "أيه.بي.سي" الأمريكية عن مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي هايدي جرانت ردا على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام، إن "هذا الأمر ممكن جدا".





وأضافت أن "البنتاجون" لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونجرس بشأن الصفقة.





وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية كلارك كوبر إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات... وليس هناك أي جدول زمني محدد".



