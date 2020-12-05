ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل تستقبل كأس مصر بطلا جديدا أم تمنح الولاء للأهلي؟.. 12 بطلا في 87 نسخة و11 مسابقة بلا بطل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
محمد رشاد
يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر بالثامنة من مساء السبت على ستاد الجيش ببرج العرب (الإسكندرية) في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.

وحين تطأ أقدام عناصر الأهلي أرض برج العرب سيكون على موعد جديد يحاول خلاله الفريق كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد.

وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في أخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات.

وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.

ويستعرض صدى البلد جانب من تاريخ مسابقة كأس مصر الأقدم فى تاريخ الكرة المصرية.

كأس مصر هي أقدم مسابقة باقية في تاريخ مصر، على عكس كأس السلطان حسين التي بدأت عام 1916 وانتهت عام 1938 فإن كأس مصر التي بدأت بإسم كأس التفوق المصرية موسم 1921-1922 لا زالت باقية حتى الآن وهي تقترب من عامها المئوي. 

وتختتم غدا السبت النسخة رقم 88 التي تكتمل بالمباراة النهائية بين الأهلي وطلائع الجيش لتحديد البطل الجديد الذي سيكون إما بطلا جديدا إذا فاز طلائع الجيش باللقب أو تدين البطولة التاريخية بالولاء للفريق الأكثر حصولا عليها وهو النادي الأهلي. 

وعلى عكس بطولة الدوري التي لم تشهد سوى 7 أبطال فقط في تاريخها وهم الأهلي (42) والزمالك (12) والإسماعيلي (3) والترسانة والأوليمبي والمحلة والمقاولون (لقب واحد لكل فريق) فإن بطولة الكأس كانت أكثر تنافسية بحصول 12 فريقا على اللقب وهي تشير إلى رقعة أكبر في المنافسة على اللقب الأقدم للكرة المصرية  .

12 بطل

وحقق 12 ناديا لقب كأس مصر منذ موسمها الأول 1921- 1922 ويتقدمهم الأهلي برصيد 36 بطولة أخرها موسم 2016-2017 منها بطولتين تقاسم فيهما اللقب مع الزمالك الذي حقق 27 لقبا بينها مرتين تقاسم مع الأهلي. 

وياتي الترسانة والإتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل فريق ثم المقاولون العرب 3 ألقاب ولقبين لكل من إنبي وحرس الحدود والإسماعيلي والأوليمبي  ولقب واحد لكل من المصري البورسعيدي والقناة والترام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وليد صلاح الدين: عمرو السولية أفضل لاعب فى 2019\2020

بصورة مع الكأس.. أحمد شوبير يحتفل بفوز الأهلي بالنجمة التاسعة.. شاهد

رسميا.. الأهلي يلاقي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

زيزو يتسبب في إصابة مصطفى محمد عقب وداع كأس مصر بثلاثية أمام الطلائع.. شاهد

حالف طلاق ما يجيب جون| تامر أمين يهاجم مروان محسن: متنفعش راس حربة الأهلي

تأهل 52 مرة.. تاريخ النادي الأهلي في بطولة كأس مصر

ترشيحاتنا

الأهلي يسعى لكسر لعنة العشري وتحقيق الثلاثية أمام طموح الطلائع فى دخول التاريخ بنهائي الكأس.. اليوم

تسبب كارثة.. خبراء يحذرون مزارعي المانجو بالإسماعيلية من هذه المبيدات

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

البحرية البريطانية: هجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن

إقامة عزاء نائب الدقهلية فوزي فتى اليوم.. وهذا مصير مقعده

دون أن تفقد رسائلك القديمة.. كيفية تغيير رقم هاتفك فى واتس آب

Advertisements

مرتضي منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

الجزيري يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ونهضة بركان.. ويؤكد: ساسي "مرتاح" في الزمالك

الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ

لن أصمت على خطأ.. فاروق جعفر يُفسر انتقاده لباتشيكو ‏

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

هل تستقبل كأس مصر بطلا جديدا أم تمنح الولاء للأهلي؟.. 12 بطلا في 87 نسخة و11 مسابقة بلا بطل

الأهلي يسعى لكسر لعنة العشري وتحقيق الثلاثية أمام طموح الطلائع فى دخول التاريخ بنهائي الكأس.. اليوم

أشرف قاسم: الزمالك أعطى الكثير لـ زيزو.. ونحن الأقوى في إفريقيا

بيراميدز: استبعاد إبراهيم حسن من قائمة الفريق ونثق في حسن نية اللاعب

هادي خشبة: الاستهتار أكبر عقبة للأهلي بكأس مصر.. وفلافيو أخر مهاجم متميز دخل القلعة الحمراء

عماد النحاس: مواجهة النجم صعبة.. ونستعد لكل مباراة على حدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. سعر خيالي لـ فستان ليلى علوي في فعاليات مهرجان القاهرة

يعيش ملكًا في دبي.. كشف أكبر محتال حقق أموالًا طائلة من وراء كورونا| صور

تطايرت الجثث في الهواء..انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة