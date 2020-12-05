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محافظات

محافظ الغربية يتابع استعدادات مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:29 م
استعدادات انتخابات
استعدادات انتخابات النواب
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تجهيزات واستعدادات المحافظة لخوض مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ يومي ٧ و ٨ ديسمبر الجاري، حيث قام رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمرور على مقار اللجان الانتخابية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من تركيب بوابات تعقيم .


كما دشن أسهم استرشادية للمواطنين، وتوفير مطهرات على أبواب اللجان وتطهير وتعقيم الشوارع أمام المقرات الانتخابية ورفع الإشغالات الثابتة والمتحركة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ورفع الباعة الجائلين بمحيط مقار اللجان.

 كما تم المرور على مقار مبيت قوات التأمين والتأكد من تواجد كافة الإجراءات الاحترازية وتوفر كافة سبل المعيشة والراحة لقوات الأمن.

ففي مركز ومدينة قطور، قام  رئيس المركز والمدينة بالمرور على اللجان الانتخابية ومقر مبيت قوات الأمن بمدرسة قطور الثانوية المشتركة، حيث تم التأكد من تجهيز الأسرة وتجهيز المطبخ الخاص بقوات التأمين.

وفي مركز ومدينة بسيون، تم المرور على جميع المقار الانتخابية بنطاق المركز والمدينة وتم التشديد على تطهير اللجان استعدادًا لاستقبال الناخبين. وفي مركز ومدينة زفتى، تم التأكد من تجهيز مقار اللجان الانتخابية بالمركز والمدينة وجميع القرى التابعة، كما تمت أعمال النظافة أمام المقرات الانتخابية بسنباط.

وفي حي أول المحلة الكبرى، تم تكليف نواب رئيس الحي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتجهيزات بمقار اللجان الانتخابية ومقرات مبيت قوات التأمين، وكذلك رفع الإشغالات بنطاق اللجان بمناطق ( شارع محب - شارع الجلاء - شارع شكري القوتلي - شارع أبو شاهين - شارع مدرسة مصطفى كامل الإعدادية - شارع مصنع الغنام - شارع سعد زغلول)، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية، الطب الوقائي وشرطة المرافق.

وفي ذات السياق، تم المرور على مقار اللجان الانتخابية بمركز ومدينة طنطا، حيث تم المرور على اللجان بقرى صناديد، شوبر ، برما، شبشير الحصة والرجدية، وتم المرور على (مدرسة سبرباي للغات، مدرسة الحسين بن علي الابتدائية، مدرسة النصر الابتدائية) بسبرباي ، ومدرسة منشأة الأوقاف بنطاق المركز والمدينة للتأكد من صلاحية المياه والكهرباء وصيانة التالف والتأكد من التطهير والتعقيم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وفي مركز ومدينة سمنود تم تطهير وتعقيم مقار مبيت قوات التأمين، وتجهيز اللجان في ( مدرسة السيدة خديجة، مدرسة سمنود الرسمية، مدرسة أم المؤمنين، مدرسة كفر الثعبانية الابتدائية، مدرسة أبو صير الإعدادية بنات، مدرسة عزبة حميدة، مدرسة الناصرية الإعدادية بنات، مدرسة بنا أبو صير الإعدادية بنين).
محافظ الغربية يتابع استعدادات مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
محافظ الغربية يتابع استعدادات مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
محافظ الغربية يتابع استعدادات مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
محافظ الغربية يتابع استعدادات مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
محافظ الغربية يتابع استعدادات مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠
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