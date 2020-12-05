تأكيدا لـ صدى البلد.. علي غزال ينتقل من سموحة لـ الزمالك فى صفقة تبادلية| تفاصيل

وافق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على ترك علي غزال لاعب وسط المنتخب المصري السابق ولاريسا اليوناني السابق لنادي الزمالك لضمه خلال الفترة الحالية، خاصة وأن اللاعب وقع على عقود انتقال للنادي السكندري في الساعات القليلة الماضية.





وقرر الزمالك ضم غزال في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض لأنه يجيد اللعب في مركزي خط الوسط والدفاع.





واتفق رئيس نادي سموحة مع مسؤولي الزمالك على الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب الوسط المهاجم نظيره الموافقة على انتقال علي غزال لنادي الزمالك في الفترة الحالية.





وغادر علي غزال الإسكندرية في طريقه عائدا للقاهرة من أجل الاجتماع بمسؤولي نادي الزمالك وتوقيع العقود الرسمية للانتقال للقلعة البيضاء.





و حصل نادي سموحة، على خدمات اللاعب المصري، علي غزال، بعد فسخ تعاقده مع فريق لاريسا اليوناني بالتراضي؛ لينهي مسيرته الأوروبية وسط عروض مصرية استقبلها في الأيام القليلة الماضية.





ونجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في إتمام التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.





وأكد مصدر بالنادي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتم إعلان كافة الصفقة خلال الساعات المقبلة؛ بعد إنهاء كافة التفاصيل خصوصًا في ظل تواصل العديد من الأندية التي تسعى إلى الحصول على خدمات اللاعب.





وأوضح المصدر، أن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، أبدى رغبته بالتعاقد مع اللاعب في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها.