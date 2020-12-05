ريال مدريد يفوز 1-0 على إشبيلية في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على نظيره إشبيلية بهدف نظيف في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني.





كان ريال مدريد الاخطر في النصف الأول من المباراة وأضاع أكثر من فرصة للتسجيل، أبرزها تسديدة الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 37 والتي تصدى لها المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، فشل ياسين بونو في التصدي لتسديدو فينسيوس جونيور، لتسكن الكرة شباكه، معلنًا عن هدف الانتصار لـ ريال مدريد في الدقيقة 55.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 20 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس.



