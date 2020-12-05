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رياضة

ريال مدريد يفوز 1-0 على إشبيلية في الدوري الإسباني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق ريال مدريد على نظيره إشبيلية بهدف نظيف في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد الاخطر في النصف الأول من المباراة وأضاع أكثر من فرصة للتسجيل، أبرزها تسديدة الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 37 والتي تصدى لها المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، فشل ياسين بونو في التصدي لتسديدو فينسيوس جونيور، لتسكن الكرة شباكه، معلنًا عن هدف الانتصار لـ ريال مدريد في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 20 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية، في قمة الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا" موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز، فاران، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في المدرجات.


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