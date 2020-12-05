محافظ الغربية: غلق 185 منشأة مخالفة لقرارات الغلق منذ بداية ديسمبر

وشدد الدكتور طارق رحمى على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة اليومية لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على من يخالف المواعيد الجديدة.

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألفا و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليونا و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.





وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.



