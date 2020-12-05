محافظ الغربية: غلق 185 منشأة مخالفة لقرارات الغلق منذ بداية ديسمبر

اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تنفيذًا لقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، قامت الوحدات المحلية في الفترة من ١ ديسمبر إلى ٥ ديسمبر بغلق عدد (٥٣) محل، عدد (١٣) مطعم ، عدد (٢٧) مقهى، عدد (١٥) ورشة، عدد (٢) سوق و (٧٥) منشأة أخرى، بإجمالي ١٨٥ منشأة في نطاق المحافظة.
وشدد الدكتور طارق رحمى على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة اليومية لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على من يخالف المواعيد الجديدة.
وأكد المحافظ أن جميع الأحياء والمراكز تقوم بحملات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة بكل حزم، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في المقام الأول من أجل سلامة وصحة المواطن خاصةً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على مرافق الدولة، مطالبًا أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي والورش بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بداخل تلك المنشآت.
وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألفا و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليونا و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.
وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.