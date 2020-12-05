5 طائرات.. رئيس مصر للطيران: أنهينا الاستعدادات لنقل شحنات لقاح فيروس كورونا للمصريين.. فيديو

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، إن حركة الطيران الآن تتراوح بين 30% الي 40% مقارنة بعام 2019 لافتا الي انه يأمل في ظهور لقاح فيروس كورونا وانتشاره وبالتالي حركة الطيران ستعود الي طبيعتها .





وأضاف زكريا خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان طائرات شركة مصر للطيران للشحن جاهزة لنقل لقاح فيروس كورونا وقمنا بإضافة طائرتين من طراز 777 كانوا خارج التشغيل وسنعمل علي عودتهم الي الخدمة خلال أسبوعين وبالتالي يصل عدد الطائرات الخاصة لنقل لقاح فيروس كورونا الي 5 طائرات .





واوضح زكريا ، أن اى مكان سيتم التعاقد معه لجلب لقاح فيروس كورونا متمثلا في وزارة الصحة فنحن جاهزون للسفر وجلب اللقاح لافتا الي ان اللقاح سيتم وضعه داخل حاويات مجهزة ومبردة للحفاظ علي درجة البرودة اللازمة لنقل اللقاح . وضعهمجهزةاللازمة





وتابع زكريا ، ان مصر للطيران لديها ساحة مبرة جاهزة في قرية البضائع وتستوعب جميع الكميات من اللقاح حتي يتم توزيعها علي الجهات المختصة .





وكشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، قيمة الإيجارات والأقساط الخاصة بقروض الطائرات التي تسددها الشركة شهريا موضحا أنها تقدر بنحو 30 مليون دولار، مؤكدا على التزام الشركة بسداد كافة القروض الخارجية.





وأكد رئيس الشركة، في تصريحات صحفية، على هامش الجولة التفقدية لوزير الطيران المدنى لمشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة، أن مصر للطيران ملتزمة بسداد أقساط القروض والإيجارات في مواعيدها بالرغم من الظروف التي تمر بها بسبب تداعيات فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن قيمة قرض الـ 3 مليارات التي حصلت عليها الشركة من بنكي مصر والبنك الأهلي يتم استخدامه في سداد قروض وإيجارات الطائرات للشهور المقبلة.





وأضاف الطيار رشدى زكريا، أن نسبة الإشغال على طائرات مصر للطيران وصلت حاليا إلى 60%، لافتا إلى أن هذه النسبة تعادل حوالي 40% من نسبة تشغيل العام الماضي على جميع الرحلات ، متوقعًا سرعة تعافي صناعة النقل الجوي طبقا لمؤشرات حجز التذاكر وإقبال الركاب على السفر، بعد توقف حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قد تفقد اليوم مشروع المشاية الكهربائية، التي تربط بين مبني الركاب رقم ٢ الجديد والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران و الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارةالشركة القابضة لمصر الطيران ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وعددا من محرري شئون الطيران.





ويهدف المشروع إلي رفع مستوى الخدمه المقدمه بمبنى الركاب 2 وتحسين مستوى خدمة انتظار السيارات لــرواد المبنى وكذا تنظيم وتسهيل حركة المترددين على مبني الركاب فضلا عن الاستغلال الأمثل للجراج المتعدد الطوابق.





واستمع إلي شرح تفصيلي عن مراحل انشاء وتنفيذ المشروع وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام والطرق المحيطة حيث يشمل المشروع مشاية كهربائية مغطاة بطول ٣١٠ متر و كوبري بطول ٦٠ متر و عرض ٧،٥٠ متر من خلال منطقتين تجميع (الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب 2) بالإضافة الى عدد 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية بالإضافة إلى منطقة إنتظار (HUB) بمساحة ١٢٠٠ متر مربع تشمل مساحات تجارية ودورات مياه كما تم إعادة تنسيق المنطقة بين صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب 2 لتشمل أماكن انتظار للاتوبيسات السياحية وكافتريات، وغرف إدارية للشرطة والمراقبة .





وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 35% حتي الآن وسيتم الانتهاء منه فى اواخر شهر يونيو 2021.



