ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد بريطانيا.. دولة كبرى تقترب من طرح لقاح فايزر - بيونتيك ضد كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن وسائل إعلام ذكرت أن شركة فايزر الأمريكية تقدمت بطلب للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ للقاح فيروس كورونا الذي طورته مع شركة بيونتيك، في الهند.

وأشارت إلى أن فايزر أول شركة تتقدم بمثل هذا الطلب في الهند  صاحب ثاني أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية استعدادها لطرح لقاح شركتي فايزر وبيونتيك ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستطرح الدفعة الأولى للقاح كورونا يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن جيمس هيلدريث، عضو اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قوله إنه قد يتم البدء في تطعيم سكان الولايات المتحدة باللقاح الذي طوره تحالف شركتي فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" بحلول يوم الجمعة المقبل.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلن وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند هارش فاردهان، أن سلطات البلاد تخطط لتقديم لقاحات إلى 300 مليون شخص بحلول شهر أغسطس المقبل. 

وقال فاردهان إنه :"بحلول يوليو– أغسطس لدينا خطة لتوفير اللقاحات لنحو 250-300 مليون شخص في البلاد ونحن نستعد لذلك"​​​.

وتختبر الهند حاليا 5 لقاحات ضد الفيروس، حيث تجري شركتا "بهارات بايوتيخ" و "زايدوس كاديلا" المرحلة الثالثة من التجارب على هذه اللقاحات.

كما يجري معهد "سيروم" للأمصال في الهند اختبارات المرحلة الثانية من لقاح "سي أيتش إي دي أو إكس 1" الذي طورته جامعة أكسفورد في 17 مركزا طبيا ويستعد المعهد لإجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي في العالم

بعد نجاح لقاح فايزر.. رئيس وزراء بريطانيا يحذر مواطنيه: تمسكوا بالإجراءات

كل ما تريد معرفته عن لقاح فايزر- بيونتيك لـ علاج كورونا ..فيديو

بعد نجاح لقاح فايزر.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا في هذا الموعد

20 مليون جرعة.. إسبانيا تتسابق للحصول على لقاح فايزر ضد كورونا

بعد نجاح تجاربه.. تعرف على الاسم المرتقب لـ لقاح فايزر ضد كورونا

ترشيحاتنا

بعد الانقلاب.. تعيين مالك دياو رئيسًا للمجلس الانتقالي في مالي

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

تعرف على أبرز أسباب تعطل كومبريسور سيارتك

مصطفى قمر: مبروك للأهلاوية براڤو طلائع الجيش.. فيديو

في طريقه للسلخانة .. تفاصيل واقعة اقتحام جمل لمستشفى أوسيم العام

بعد سقوط صفاء الهاشم.. أحمد الجار الله يفجر مفاجأة بشأن انتخابات مجلس الأمة الكويتي

Advertisements

مصير العنصرية السقوط .. احتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم

بعد سقوط صفاء الهاشم.. أحمد الجار الله يفجر مفاجأة بشأن انتخابات مجلس الأمة الكويتي

العنصرية كارهة المصريين .. هزيمة ساحقة لـ صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

رسميًا.. بريطانيا أول دولة تطرح لقاح فيروس كورونا من إنتاج فايزر

اغتيال مسئول كبير بـ الموساد .. هل انتقمت إيران من إسرائيل في قلب تل أبيب؟| فيديو

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

فيه حاجة غلط.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

سعر الذهب اليوم 6-12-2020

لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.. منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

مزارعون يلجأون لحيلة تمنع سائقي الشاحنات من التبول فوق العشب| صور