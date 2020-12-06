الثلاثاء المقبل.. الأمن القومي المصري ونظريات التهديد الغربية في ندوة بآداب عين شمس

جامعة عين شمس تستضيف حفل تكريم طلاب جنوب السودان الخريجين بالجامعات والمعاهد المصرية

وأكدت وكيل شئون الطلاب والتعليم بعين شمس علي حرص ادارة الكلية للإنتهاء من إمتحانات الميدتيرم وتسليم الطلاب الإسطوانات قبل منتصف ديسمبر وذلك نسبةً الي خطة وزارة التعليم العالي وقبل بدء إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

واستطردت أن الأنشطة الطلابية تعمل بشكلها الطبيعي وذلك حتي بدء الإمتحانات النهائية للفصل الأول من الدراسة.

وأوضحت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن الخميس المقبل هو الموعد النهائي لإمتحانات الميدتيرم بالكلية بعد إداء كافة الفرق لإمتحاناتها وتسليم التكليفات الخاصة بمنتصف الفصل الدراسي الأول ،لافتةً الى أن الكلية أنتهت من تسليم أسطوانات المقررات الدراسية الخميس الماضي بعد أستلام كافة فرق الكلية.