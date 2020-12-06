الثلاثاء المقبل.. الأمن القومي المصري ونظريات التهديد الغربية في ندوة بآداب عين شمس

تنظم اللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة عين شمس مع أسرة كيان الطلابية ندوة بعنوان: " الأمن القومي المصري ونظريات التهديد الغربية وعلاقتها باجيال الحروب " وذلك يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 الساعة الثانية ظهرًا بقاعة مؤتمرات الكلية.
تقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية والدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ويحاضر فيها العقيد حاتم صابر عضو هيئة التدريس بالبرنامج الرئيسي لمكافحة الفساد وخبير مقاومة الإرهاب.
في سياق منفصل قالت الدكتورة "حنان كامل " وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس ، ان العملية التعليمة واداء الطلاب لإمتحانات الميدتيرم تسير بشكل إيجابي مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.