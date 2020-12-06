عالم أزهرى: يجب على العالم معرفة التفرقة بين أمور العقيدة والمسائل الفقهية

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الاسبق، بجامعة الأزهر، إن العالم الأزهري الحق يجب أن يكون لديه عقلية فارقة، تفرق بين ثوابت الدين وهى العقيدة، والمظنون وهو الفقه، الذى يحمل أكثر من رأى ويحمل اختلافًا بين العلماء.

وأضاف أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "من يقول فى تعليقه على فتوى، من سبقك لهذا أو قولا واحدا، فإنه لن يفرق بين العقيدة والفقه، والمقوع والمظنون، والخلاف فى الفقه موجود منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم".



