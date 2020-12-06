عالم أزهرى: يجب على العالم معرفة التفرقة بين أمور العقيدة والمسائل الفقهية

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الاسبق، بجامعة الأزهر، إن العالم الأزهري الحق يجب أن يكون لديه عقلية فارقة، تفرق بين ثوابت الدين وهى العقيدة، والمظنون وهو الفقه، الذى يحمل أكثر من رأى ويحمل اختلافًا بين العلماء.
وأضاف أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "من يقول فى تعليقه على فتوى، من سبقك لهذا أو قولا واحدا، فإنه لن يفرق بين العقيدة والفقه، والمقوع والمظنون، والخلاف فى الفقه موجود منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم".
بدوره، نوه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن أصحاب المنهج السلفي روجوا لكلمة «قولا واحدا»، موضحًا: بمعنى من يقول رأيًا آخر فى أى مسألة فقهية يعتبر فاسقًا وعربيدًا، لافتًا إلى أن هذه الكلمة جمدت عقول طلاب العلم.
ولفت الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى أن "كلمة قولا واخد، ورم سلفى، هدفه السيطرة على عقول الناس برأى واحد، انتشر فى كل الأزقة والربوع، وذهلت من ظهور أستاذ جامعى على الشاشات؛ وأبدى رأيه فى وثيقة تأمين الزوجة، بقوله هذه الوثيقة باطلة قولا واحدا".