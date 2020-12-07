5 أسباب وراء إضاءة لمبة المحرك فى سيارتك

لطالما شكلت أعطال السيارات قلقًا كبيرًا للعديد من الأشخاص خاصةً العلامات العير معروف أسبابها لمعظمهم، و على رأسها إصاءة لمبة تحذير المحرك (Check Engine)، والتى تعني تواجد مشكلة بالأجزاء المتصلة بمحرك السيارة ، وعند رؤيتها يجب اطفاء المحرك و إيقاف السيارة على الفور.





فى إطار ذلك يقدم موقع صدى البلد "الإخباري" أبرز أسباب إضاءة لمبة المحرك فى سيارتك





1- تلف البوجيهات





تعمل شمعات الاحتراق على إشعال الهواء والوقود بغرفة الاحتراق فى المحرك، كما تسلم أسلاك التوصيل الشرارة لشمعات الإشعال، وفي حال تلف هذه الأجزاء لن يعمل المحرك.





2- خلل أو تلف حساس الهواء





يقيس حساس الهواء كمية الهواء الداخل إلى المحرك لمعرفة قدر الوقود الكافي لتشغيل المحرك بكفاءة، وفي تلفه تظهر لمبة تحذير المحرك.





3- تعطل محول الحفاز "Catalytic Converter"





يسبب فقدان المحرك الكثير من قوته، حيث يقيس نسبة الأكسجين غير المحترقة في نظام العادم، في حال عطله يسبب ذبك إستهلاك كمية أكبر من الوقود.





4- خلل في صمام تدوير غاز العادم EGR

تظهر لمبة المحرك أيضًا عند إنسداد صمام تدوير غاز العادم EGR فى سيارتك.





5- مشاكل في فلاتر الهواء والزيت والوقود