5 أسباب وراء إضاءة لمبة المحرك فى سيارتك

لطالما شكلت أعطال السيارات قلقًا كبيرًا للعديد من الأشخاص خاصةً العلامات العير معروف أسبابها لمعظمهم، و على رأسها إصاءة لمبة تحذير المحرك (Check Engine)، والتى تعني تواجد مشكلة بالأجزاء المتصلة بمحرك السيارة، وعند رؤيتها يجب اطفاء المحرك و إيقاف السيارة على الفور.
فى إطار ذلك يقدم موقع صدى البلد "الإخباري" أبرز أسباب إضاءة لمبة المحرك فى سيارتك.
1- تلف البوجيهات
تعمل شمعات الاحتراق على إشعال الهواء والوقود بغرفة الاحتراق فى المحرك، كما تسلم أسلاك التوصيل الشرارة لشمعات الإشعال، وفي حال تلف هذه الأجزاء لن يعمل المحرك.
2- خلل أو تلف حساس الهواء
يقيس حساس الهواء كمية الهواء الداخل إلى المحرك لمعرفة قدر الوقود الكافي لتشغيل المحرك بكفاءة، وفي تلفه تظهر لمبة تحذير المحرك.
3- تعطل محول الحفاز "Catalytic Converter"
يسبب فقدان المحرك الكثير من قوته، حيث يقيس نسبة الأكسجين غير المحترقة في نظام العادم، في حال عطله يسبب ذبك إستهلاك كمية أكبر من الوقود.
4- خلل في صمام تدوير غاز العادم EGR
تظهر لمبة المحرك أيضًا عند إنسداد صمام تدوير غاز العادم EGR فى سيارتك.
5- مشاكل في فلاتر الهواء والزيت والوقود
إذا كان فلتر الهواء متسخًا أو مختنقًا فلن يسمح بمرور كمية الهواء المطلوبة، وبالتالى ستظهر لمبة المحرك، والأمر نفسه بالنسبة لفلتر زيت المحرك وفلتر البنزين.