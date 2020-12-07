انحلال الجلد الفقاعي.. تعرف على مبادرة ياسمين سمرة لعلاج المرضى بمصر

بدأت فكرة تأسيسها

منذ ولادة ابنتها ياسمين بمرض انحلال الجلد الفقاعى، مشيرة إلى أنه كان مرضا مبهما بالنسبة لها.





وأضافت "هناء" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن انحلال الجلد الفقاعى يعتبر مرضا جلديا نادرا يقوم بلزق الجلد ببعضه.





وتابعت أن ابنتها تراعى التعامل مع الجروح ونوعية الطعام الذى يجب تناوله، لافتة إلى أنها رأت أن لها حس فنى جميل جدا، لذلك قررت إقامة معرض بالمؤسسة، حيث تم إنشاء أول معرض عام 2007، وحظيت لوحاتها با لإشادة .





وتابعت أن العائد الخاص بلوحات ياسمين السمرة كان يذهب إلى مستشفى القصر العيني وإعطاء الهدايا للأطفال هناك، لافتة إلى أنها توفت عام 2012 نتيجة توابع المرض وليس من المرض نفسه، مثل الأنيميا وفقدان الشهية والاكتئاب الشديد.





وأشارت إلى أنه بعد وفاة ابنتها قامت مؤسسة ياسمين السمرة بإرسال رسالة لكل أم لديها أطفال يحملون نفس المرض وكيفية التعامل معه، متابعة أن تم البدء بـ20 حالة، ومع عام 2020 أصبح عدد الحالات 160 حالة من جميع أنحاء مصر.

كشفت هناء السادات، رئيس مجلس أمناء جمعية ياسمين السمرة الخيرية، أن المؤسسة