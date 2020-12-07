وزير التعليم : إطلاق قناة مدرستنا 2 خلال 48 ساعة

وقال وزير التربية والتعليم : إن قناة مدرستنا 2 ستسعى لتقديم شرح مجاني على قناة تبث بشكل ارضي وفضائي ، مؤكدًا أن قناة مدرستنا 2 ستشرح لطلاب المرحلة الثانوية كيفية المذاكرة بشكل صحيح من بنك المعرفة وكيفية الاستعداد للامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها وفرت لطلاب المدارس هذا العام وسائل تعليمية جديدة ومختلفة لجميع المراحل الدراسية.









وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الوسائل الجديدة، تساعد الطلاب على المذاكرة بأفضل وأيسر الطرق.









وقالت وزارة التربية والتعليم "من أبرز الوسائل التعليمية الجديدة التي تم توفيرها لطلاب المدارس: القناة التعليمية "مدرستنا" للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي"، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة المزيد من القنوات التعليمية الجديدة لباقي الصفوف الدراسية قريبًا.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه القنوات التعليمية تعمل على شرح المواد الأساسية لأي طالب يتعذر عليه الاتصال بالإنترنت.







