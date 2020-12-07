ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم : إطلاق قناة مدرستنا 2 خلال 48 ساعة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم خلال ال48 ساعة القادمة ، اطلاق قناة مدرستنا 2 التي ستخدم طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة.

وقال وزير التربية والتعليم : إن قناة مدرستنا 2 ستسعى لتقديم شرح مجاني على قناة تبث بشكل ارضي وفضائي ، مؤكدًا أن قناة مدرستنا 2 ستشرح لطلاب المرحلة الثانوية كيفية المذاكرة بشكل صحيح من بنك المعرفة وكيفية الاستعداد للامتحانات.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها وفرت لطلاب المدارس هذا العام وسائل تعليمية جديدة ومختلفة لجميع المراحل الدراسية.


وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الوسائل الجديدة، تساعد الطلاب على المذاكرة بأفضل وأيسر الطرق.


وقالت وزارة التربية والتعليم "من أبرز الوسائل التعليمية الجديدة التي تم توفيرها لطلاب المدارس: القناة التعليمية "مدرستنا" للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي"، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة المزيد من القنوات التعليمية الجديدة لباقي الصفوف الدراسية قريبًا.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه القنوات التعليمية تعمل على شرح المواد الأساسية لأي طالب يتعذر عليه الاتصال بالإنترنت.


كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من الوسائل التعليمية الجديدة أيضا، المكتبة الإلكترونية المتاحة من بنك المعرفة المصري، ومنصة ادمودو التي تسهل التواصل بين الطلاب و المعلمين و تضم بداخلها فصولا افتراضية إلكترونية تسهل عملية التعلم والتواصل عن بعد.

وكانت قد  أطلقت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا الاولى عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وأتاحت وزارة التربية والتعليم ، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية. 

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا الجديدة:

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.
- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون إلى هذه الحصص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : لم نحدد موعد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا حتى الآن

ننشر جداول حلقات حصص الأسبوع الثاني على قناة مدرستنا

التعليم تنفي وجود إصابات كورونا بالمدارس المصرية الحكومية الدولية

ننشر جداول مواعيد حصص ثالث أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

ننشر جداول مواعيد حصص رابع أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

ننشر جداول مواعيد حصص خامس أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

ترشيحاتنا

لا تأجيل للدراسة.. طارق شوقى لأولياء الأمور: اطمئنوا أولادكم فى أيد أمينة.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار التوك شو.. وزير التعليم يزف بشرى للطلاب.. ومكافحة كورونا تحذر من دور البرد العادي

حكايات من زمن فات.. سائق تاكسى سبب فقدان عمار الشريعى فرصة عمره فى العمل مع أم كلثوم

رفع حظر البناء بجميع مدن مصر لمدة 6 أشهر انتقالية.. تعرف على التفاصيل

أحمد شفيق يصل إلى مقر محاكمته في قضية جمعية خدمات مصر الجديدة

الجماهير تطالب الأهلي بالبطولة السادسة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينفق 10 ملايين دولار شهريا.. مبلغ صادم في خزنة مارادونا

فخيمة وجذابة .. 15 صورة تكشف عن أناقة شريهان

سكودا تكشف عن أقوى ميزات أوكتافيا 2021 .. وإنتاج 6 سيارات كهربائية في مصر بحلول 2023 | فيديو