انتظام العملية الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات نواب الإسماعيلية

لانتخابات مجلس النواب في تمام الـ9، دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن جميع القضاة وصلوا في موعدهم، وفتحت اللجان أبوابها في جميع مواعيدها.

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية والمنوط لها مسئولية إدارة العملية الانتخابية في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب، بأهمية بتذليل كافة العقبات، وتلافي الملاحظات قبل وقوعها، مشيرا الي ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون المتبادل بين كافة المديريات و المراكز و المدن و الأحياء، خلال فترة الاستحقاق الانتخابي .

وتنعقد غرفة العمليات الأساسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية ، علي مدار ٣ ايام لمتابعة سير عملية الاقتراع.





وشدد اللواء شريف بشارة، علي اهمية توفير الكمامات والمستلزمات الطبية، على أبواب اللجان، توزيعها علي الناخبين، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الناخب، وضمن إرشادات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





من جانبهم حرص رؤساء المراكز و المدن و الأحياء و المديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية بالأعداد الجيد للمقرات الانتخابية ، والتي ستنطلق يومي صباح الغد ولمدة يومان، وذلك بهدف توفير الجو الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر مع مراعاة البعد الإجتماعي والألتزام بأرتداء الكمامة و توفير أجهزة التعقيم و كشف الحرارة أمام اللجان.





كما قامت الوحدات المحلية برفع كفاءة أعمدة الإنارة وتوفير عدد كافٍ من الكراسي أمام المقار الأنتخابية لأنتظار كبار السن ووضع مظلات، وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي و تم تسليم المقار الانتخابية للشرطة .





ويبلغ عدد المقار الأنتخابية بالمحافظة 201 مركزا بإجمالي عدد 319 لجنة فرعية وعدد 901 ألف و569 ناخبا وناخبة علما أن الدائرة الأولي تشمل مركز الإسماعيلية و حي أول و ثان و ثالث ، و الدائرة الثانية تشمل القنطرة غرب و القنطرة شرق ، و الدائرة الثالثة تشمل مركز التل الكبير و القصاصين و أبوصوير و فايد ،وعلى جانب أخر أستمرار تعقيم المؤسسات الحكومية بشكل مستمر و أدوار العبادة وذلك للحد من انتشار معدلات فيروس كورونا بالموجة الثانية.