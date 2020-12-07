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محافظات

الشرطة تنظم طوابير الناخبين أمام لجان جولة الإعادة فى انتخابات النواب بالإسماعيلية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
نظمت عناصر التامين الشرطية المنوط لها تامين لجان الاقتراع بجولة الاعادة بالانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠ بمحافظة الاسماعيلية،  طوابير الناخبين، والزمتهم بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

كما وزعت الكحول والمواد المطهرة ببعض اللجان الانتخابية، علي الناخبين، وحرصت علي متابعة عملية تعقيم اللجان.

والتزم القائمين علي عملية الاقتراع ومتابعتها، علي المسح الحراري للناخبين، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة باستبعاد من يعاني من ارتفاع درجة الحرارة او الاعراض التنفسية من الادلاء بصوته.

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وكان قد أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن إجراءات أول أيام التصويت في الداخل تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا.

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