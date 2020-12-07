بعد إيجابية المسحة.. دراسة تقدم نصائح للرعاية بعد الإصابة بـ كورونا

كشفت دراسة جديدة أن لا يحتاج كل مريض فيروس كورونا إلى دخول المستشفى، وأن الخطوات الصحيحة المتخذة في الوقت المناسب يمكن أن تمنع الحالة من أن تسوء.
إذا كانت نتيجة الاختبار، فإليك ما يقترح الخبراء القيام به للتعامل مع حالة خفيفة أو معتدلة أو بدون أعراض بمفردك، يمكن أن تكون هذه الخطوات أيضًا جزءًا من خطة فيروس كورونا "COVID" الخاصة بك.
وحسب موقع "timesofindia"، إحدى الخطوات الأولى هي استشارة طبيبك للحصول على مشورة المتابعة، من الأدوية التي قد تحتاج إلى تناولها، والتغييرات الغذائية اللازمة والدورة التي يجب اتباعها، سيرشدك ممارس طبي مسجل بأفضل طريقة ممكنة، وإذا كنت تعاني من أمراض مصاحبة، أو تبحث عن علاج لحالات أخرى، فأبلغ طبيبك.
وأشارت الدراسة، يعد عزل نفسك عن من حولك أمرًا ضروريًا لحمايتهم من مخاطر العدوى، إذا تم إخطارك بالحجر الصحي في المنزل، فهناك قواعد يجب اتباعها، وأبلغ السلطات وانتظر حتى يتخذوا الخطوات التالية.
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ولكن إذا كنت تشترك في مكان واحد ولا يمكنك عزل نفسك بمفردك، فاحجر نفسك في غرفة جيدة التهوية تحتوي على حمام منفصل، قسّم المرافق والأواني التي ستستخدمها خلال الأسبوعين المقبلين، لا تشاركها مع بقية أفراد الأسرة بأي ثمن. يجب أن يتم إجراء اختبار COVID لمن حولك أيضًا.
يجب أن يتم إعلامك بالتشخيص عن طريق تتبع جهات الاتصال وإبلاغ كل من كانوا على اتصال بك قبل أسبوع على الأقل من بدء ظهور الأعراض، قد يكون الأمر مزعجًا وليس أسهل محادثة يمكن إجراؤها مع شخص ما في الوقت الحالي.
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حتى لو كانت إصابتك خفيفة ويسمح لك بالتعافي في المنزل، سيحتاج مريض كورونا كوفيد 19 إلى مساعدة من شخص ما، من الناحية المثالية، يجب أن يكون مقدم الرعاية شخصًا صغير السن يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من حالة طبية موجودة مسبقًا يمكن أن تعرض مناعته للخطر.
إذا كنت تعيش في المنزل بمفردك ، فمن الأهمية بمكان أن تكون في متناول يدك وأن تطلب من شخص ما التحقق منك، من الوجبات ومحلات البقالة والأدوية وحالات الطوارئ، تحتاج إلى إبقاء الشخص الداعم على اطلاع دائم في جميع الأوقات، إذا كان لديك حيوانات أليفة في المنزل، فستحتاج إلى وضع خطة للتعامل معها أيضًا في غيابك.