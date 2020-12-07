ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إيجابية المسحة.. دراسة تقدم نصائح للرعاية بعد الإصابة بـ كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:11 م
دراسة تقدم نصائح
دراسة تقدم نصائح للرعاية بعد الإصابة بـ كورونا
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن لا يحتاج كل مريض فيروس كورونا إلى دخول المستشفى، وأن الخطوات الصحيحة المتخذة في الوقت المناسب يمكن أن تمنع الحالة من أن تسوء.

إذا كانت نتيجة الاختبار، فإليك ما يقترح الخبراء القيام به للتعامل مع حالة خفيفة أو معتدلة أو بدون أعراض بمفردك، يمكن أن تكون هذه الخطوات أيضًا جزءًا من خطة فيروس كورونا "COVID" الخاصة بك.

وحسب موقع "timesofindia"، إحدى الخطوات الأولى هي استشارة طبيبك للحصول على مشورة المتابعة، من الأدوية التي قد تحتاج إلى تناولها، والتغييرات الغذائية اللازمة والدورة التي يجب اتباعها، سيرشدك ممارس طبي مسجل بأفضل طريقة ممكنة، وإذا كنت تعاني من أمراض مصاحبة، أو تبحث عن علاج لحالات أخرى، فأبلغ طبيبك. 

وأشارت الدراسة، يعد عزل نفسك عن من حولك أمرًا ضروريًا لحمايتهم من مخاطر العدوى، إذا تم إخطارك بالحجر الصحي في المنزل، فهناك قواعد يجب اتباعها، وأبلغ السلطات وانتظر حتى يتخذوا الخطوات التالية. 

اقرأ أيضا:

ولكن إذا كنت تشترك في مكان واحد ولا يمكنك عزل نفسك بمفردك، فاحجر نفسك في غرفة جيدة التهوية تحتوي على حمام منفصل، قسّم المرافق والأواني التي ستستخدمها خلال الأسبوعين المقبلين، لا تشاركها مع بقية أفراد الأسرة بأي ثمن. يجب أن يتم إجراء اختبار COVID لمن حولك أيضًا.

يجب أن يتم إعلامك بالتشخيص عن طريق تتبع جهات الاتصال وإبلاغ كل من كانوا على اتصال بك قبل أسبوع على الأقل من بدء ظهور الأعراض، قد يكون الأمر مزعجًا وليس أسهل محادثة يمكن إجراؤها مع شخص ما في الوقت الحالي.

اقرأ ايضًا|

حتى لو كانت إصابتك خفيفة ويسمح لك بالتعافي في المنزل، سيحتاج مريض كورونا كوفيد 19 إلى مساعدة من شخص ما، من الناحية المثالية، يجب أن يكون مقدم الرعاية شخصًا صغير السن يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من حالة طبية موجودة مسبقًا يمكن أن تعرض مناعته للخطر. 

إذا كنت تعيش في المنزل بمفردك ، فمن الأهمية بمكان أن تكون في متناول يدك وأن تطلب من شخص ما التحقق منك، من الوجبات ومحلات البقالة والأدوية وحالات الطوارئ، تحتاج إلى إبقاء الشخص الداعم على اطلاع دائم في جميع الأوقات، إذا كان لديك حيوانات أليفة في المنزل، فستحتاج إلى وضع خطة للتعامل معها أيضًا في غيابك.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في يومها العالمي .. معلومات تجهلها عن الحيوانات.. وهذه الأمراض تنتقل من الكلاب إلى الأشخاص

هل تورم الغدد علامة على الإصابة بفيروس كورونا .. طبيب بمستشفى سان جوزيف يجيب

كيف يؤثر الحزن على صحتك؟

حماية مزدوجة.. دراسة تكشف أفضل نوع كمامة

للوقاية من أمراض الشتاء.. إليك أسهل 8 نصائح

دراسة تكشف عن عرض مشترك بين فيروسي كورونا والإنفلونزا

ترشيحاتنا

بعد أنباء الاستقالات.. أول رد فعل من وزير الرياضة بشأن ما يحدث داخل الزمالك

أرخص سيارات 2020 في مصر.. مقارنة بين زوتي zotye z100 وسوزوكي التو suzuki alto.. صور

مستشارة مكافحة العدوى: مصر دخلت في الموجة الثانية لفيرس كورونا

كواليس انضمام أحمد الشيخ لـ بيراميدز بعد فشل انتقاله للزمالك

متخافش من كورونا خالص.. رسالة مهمة من الرئيس السيسي لـ ماكرون

مسخ وبهرجة.. أول رد من صفاء الهاشم بعد خسارتها انتخابات مجلس الأمة الكويتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حصولها على طرف صناعي.. شاهد لحظة مؤثرة لطفلة فقدت ذراعها | صور

بعد إيجابية المسحة.. دراسة تقدم نصائح للرعاية بعد الإصابة بـ كورونا

دراسة: بعض مرضى كورونا يواجهون أمراضا جلدية بعد الشفاء