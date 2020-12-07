بعد إيجابية المسحة.. دراسة تقدم نصائح للرعاية بعد الإصابة بـ كورونا

إذا كانت نتيجة الاختبار، فإليك ما يقترح الخبراء القيام به للتعامل مع حالة خفيفة أو معتدلة أو بدون أعراض بمفردك، يمكن أن تكون هذه الخطوات أيضًا جزءًا من خطة فيروس كورونا "COVID" الخاصة بك.





وحسب موقع " timesofindia"، إحدى الخطوات الأولى هي استشارة طبيبك للحصول على مشورة المتابعة، من الأدوية التي قد تحتاج إلى تناولها، والتغييرات الغذائية اللازمة والدورة التي يجب اتباعها، سيرشدك ممارس طبي مسجل بأفضل طريقة ممكنة، وإذا كنت تعاني من أمراض مصاحبة، أو تبحث عن علاج لحالات أخرى، فأبلغ طبيبك.