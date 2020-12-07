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برلمان

صحة النواب تجري تعديلا على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:12 م
بلازما الدم
بلازما الدم
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ماجدة بدوى
اعترض عدد من أعضاء لجنة صحة بمجلس النواب على الفقرة السادسة من الماده السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما. 

واسجابت اللجنة للأعضاء وقامت بتعديل الفقرة ٦ من المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وتنص المادة على  " وضع قواعد تحديد  وصرف مكافآت المتبرعين واثمان الدم ومشتقاته ، إلى "وضع قواعد  اثمان الدم ".
 
ونصت المادة " ٧ " على يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1 -الاشراف  الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم
صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال  بحرية البحث العلمي.
5 -وضع المواصفات و الاشتراطات  الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8 -إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.
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