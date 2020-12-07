صحة النواب تجري تعديلا على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

اعترض عدد من أعضاء لجنة صحة بمجلس النواب على الفقرة السادسة من الماده السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.





واسجابت اللجنة للأعضاء وقامت بتعديل الفقرة ٦ من المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وتنص المادة على " وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين واثمان الدم ومشتقاته ، إلى "وضع قواعد اثمان الدم ".

ونصت المادة " ٧ " على يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

1 -الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم

صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمي.

5 -وضع المواصفات و الاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8 -إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.