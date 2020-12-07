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محافظات

مدير مستشفى بسيون: لا صحة لنقل جثمان متوفي بكورونا بميكروباص إلي مثواه الأخير

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:24 م
مريض
مريض
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احمد علي
اكد الدكتور  خالد عربود مدير مستشفى بسيون العام عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور لأحد الأشخاص يحمل جثمان متوفى مصابا بفيروس كورونا المستجد ونقله بسيارة ميكروباص خاصة لدفنه بدون الالتزام بالإجراءات الوقائية.


كما كشف مدير المستشفى انه غير مصاب بفيروس كرونا والجثمان لرجل توفى نتيجة توقف مفاجئ فى عضلة القلب .

 واشار ان حالة الشاب دخلت إلى المستشفى مصاب بفشل كلوى وحالته متأخرة منذ ساعتين فقط ،وتم حجزه فى غرفة العناية المركزة وعمل الإسعافات اللازمة من قبل الأطباء إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

كما اشارت أسرة المريض الى انهم قاموا باستلام جثمانه ونقلها خارج المستشفى لدفنها وغير صحيح أصابة المتوفى بفيروس كورونا مشيرة ان  المستشفى تتخذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة فى حال وفاة أى مصاب بالفيروس كما هو المتبع فى باقى المستشفيات الأخرى .

ومن جانبه أكد دكتور عبد الناصر حميدة وكل وزارة الصحة بالغربية، أن هذه الصور المتداولة على وسائل التواصل الأجتماعى لا أساس لها من الصحة وحالات الوفاة بفيروس كرونا يتم تغسيلها وتكفينها تحت أشراف الطب الوقائى لافتا، أنه يجب توخى الحذر فى نقل أى أخبار قبل التأكد من صحتها منعا للبلبلة .
مدير مستشفى بسيون: لا صحة لنقل جثمان متوفي بكورونا بميكروباص إلي مثواه الأخير
مدير مستشفى بسيون: لا صحة لنقل جثمان متوفي بكورونا بميكروباص إلي مثواه الأخير
مدير مستشفى بسيون: لا صحة لنقل جثمان متوفي بكورونا بميكروباص إلي مثواه الأخير
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