مدير مستشفى بسيون: لا صحة لنقل جثمان متوفي بكورونا بميكروباص إلي مثواه الأخير

اكد الدكتور خالد عربود مدير مستشفى بسيون العام عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور لأحد الأشخاص يحمل جثمان متوفى مصابا بفيروس كورونا المستجد ونقله بسيارة ميكروباص خاصة لدفنه بدون الالتزام بالإجراءات الوقائية. الاجتماعيالالتزامبالإجراءات









كما كشف مدير المستشفى انه غير مصاب بفيروس كرونا والجثمان لرجل توفى نتيجة توقف مفاجئ فى عضلة القلب .





واشار ان حالة الشاب دخلت إلى المستشفى مصاب بفشل كلوى وحالته متأخرة منذ ساعتين فقط ،وتم حجزه فى غرفة العناية المركزة وعمل الإسعافات اللازمة من قبل الأطباء إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .





كما اشارت أسرة المريض الى انهم قاموا باستلام جثمانه ونقلها خارج المستشفى لدفنها وغير صحيح أصابة المتوفى بفيروس كورونا مشيرة ان المستشفى تتخذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة فى حال وفاة أى مصاب بالفيروس كما هو المتبع فى باقى المستشفيات الأخرى .



